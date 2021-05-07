Atlético-GO joga bem, vence Libertad e vira líder da chave na Sul-Americana

Crédito: Atacante marcou o primeiro tento do Dragão no Paraguai (Divulgação/Atlético-GO

Mudando drasticamente da atuação modesta diante do Palestino na segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO foi até a cidade de Assunção e conseguiu uma fundamental vitória por 2 a 1 diante do Libertad que o colocou na ponta do Grupo F.>Como fica a classificação da Sul-AmericanaEXCESSO DE VONTADE

Ainda nos primeiros minutos do confronto, a partida ficou mais marcada pela grande quantidade de faltas do que jogadas mais plásticas. Tentando "matar" os lances mais cedo para evitar problemas próximos as suas defesas, tanto a equipe paraguaia como a brasileira elevaram bastante o número de faltas e deram um trabalho precoce ao árbitro boliviano Gery Vargas. Não à toa, com menos de 15 minutos, o confronto já tinha dois cartões amarelos, um para cada lado.

CRESCEU O DRAGÃO

Passado o momento de jogo mais picado no início, o trabalho de bola principalmente feito do lado esquerdo do ataque com a movimentação aliada de Arthur Gomes e Zé Roberto estava notoriamente confundindo a defesa paraguaia. Foi nessa toada que Arthur conseguiu bater de maneira venenosa para a defesa de Martín Silva além de Zé, limpando a marcação, mas batendo com desvio da zaga.

PREMIADO

Apesar do lance pontual criado pelo time mandante onde Martínez assustou a meta de Fernando Miguel acertando a trave depois de um desvio na zaga atleticana, a superioridade no contexto geral do Dragão foi recompensada com uma jogada muito bonita onde Zé Roberto trabalhou com João Paulo e, de primeira, acertou uma chapada no ângulo. Martín Silva, estático, sequer pulou na bola.

O JOGO MUDOU

Se nos primeiros 45 minutos o time de Goiânia se acostumou a ter por mais tempo a bola nos pés e controlar o ritmo da partida, na volta do intervalo foi o Libertad que tratou de exercer esse papel até mesmo pela necessidade do resultado. Apesar desse momento de transição, faltava ao Gumarelo maior capacidade para concluir as jogadas e ser agudo o suficiente para fazer Fernando Miguel trabalhar, algo que dava certo espaço para um trabalho de exploração do contra-ataque atleticano.

O BOTE FATAL

Foi puxando a jogada rápida para usar as costas da defesa paraguaia que, no lado direito do ataque, João Paulo tocou para o lateral Arnaldo fazer um bonito lance individual. Ele driblou três marcadores e bateu rasteiro, com a perna esquerda, fugindo do alcance de Martín Silva para fazer o segundo gol do Atlético-GO.

Já nos acréscimos, o Libertad conseguiu furar o bloqueio brasileiro em cruzamento bem feito na direção de Bareiro que testou sem possibilidade de defesa para Fernando Miguel. Porém, nada que afetasse o resultado final do confronto disputado na capital do Paraguai.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​LIBERTAD-PAR 1 x 2 ATLÉTICO-GO

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Data e hora: 06/05/2021 - 19h15Árbitro: Gery Vargas (BOL)Assistentes: José Antelo e Edward Saavedra (ambos BOL)Cartões amarelos: Bareiro, Espinoza, Barboza (LIB) / Janderson, Arthur Gomes (ACG)Cartões vermelhos:

GOLS: Zé Roberto (39'/1°T), Arnaldo (40'/2°T), Bareiro (46'/2°T)

LIBERTAD-PAR (Técnico: Daniel Garnero)

Martín Silva; Ramírez, Cardozo, Viera e Vangioni (Delvalle, aos 17'/2°T); Bareiro, Mejía (Merlini, aos 39'/2°T), Hugo Martínez (Ramon Martínez, aos 39'/2°T) e Espinoza; Adrián Martínez (Oviedo, aos 29'/2°T) e Ferreira (Villalba, aos 17'/2°T).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jorginho)