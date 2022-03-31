Atlético-GO está pela assinatura de oficializar a chegada de Edson

O jovem meio-campista Edson, que foi negociado em janeiro deste ano pelo Bahia com a equipe do Rukh Vynnyky-UCR, é mais um atleta que se mobiliza para retornar ao futebol brasileiro.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Diante da possibilidade de suspensão contratual junto a sua equipe na Ucrânia por conta da guerra com a Rússia, o atleta de 23 anos de idade, está nos trâmites finais para ser anunciado como reforço do Atlético-GO em informação confirmada pelo Futebol Latino.

Tamanho seria o avanço e confiança das partes na finalização dos trâmites (sendo o atleta representado pelo empresário Diogo Silva, da Websoccer) que os planos da equipe de Goiânia seriam de finalizar a parte burocrática na próxima sexta-feira (1) a fim de inscrevê-lo a tempo na disputa da Copa Sul-Americana.