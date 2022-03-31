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futebol

Atlético-GO está pela assinatura de oficializar a chegada de Edson

Meio-campista que teve como último clube no Brasil o Bahia estava na Ucrânia...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 18:04

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:04

O jovem meio-campista Edson, que foi negociado em janeiro deste ano pelo Bahia com a equipe do Rukh Vynnyky-UCR, é mais um atleta que se mobiliza para retornar ao futebol brasileiro.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Diante da possibilidade de suspensão contratual junto a sua equipe na Ucrânia por conta da guerra com a Rússia, o atleta de 23 anos de idade, está nos trâmites finais para ser anunciado como reforço do Atlético-GO em informação confirmada pelo Futebol Latino.
Tamanho seria o avanço e confiança das partes na finalização dos trâmites (sendo o atleta representado pelo empresário Diogo Silva, da Websoccer) que os planos da equipe de Goiânia seriam de finalizar a parte burocrática na próxima sexta-feira (1) a fim de inscrevê-lo a tempo na disputa da Copa Sul-Americana.
Dentro das quatro linhas, o Dragão se prepara visando o embate decisivo do Campeonato Goiano, diante do Goiás, no próximo sábado (2). Na primeira partida, a equipe dirigida por Umberto Louzer, jogando no Antônio Accioly, venceu por 1 a 0 e pode empatar por qualquer resultado que ficará com a taça.

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