Atlético-GO empata com Vila Nova e garante vaga na final do Goianão

Nesta terça-feira (22), o Atlético-GO conquistou a classificação para cima do Vila Nova, na segunda partida da semifinal do Campeonato Goiano. Os donos da casa abriram o placar na segunda etapa com Rubens, de pênalti. Mais tarde, Wellington Rato fez o gol de empate e dá vaga para final.
Agora, o Dragão aguarda o vencedor do duelo entre Goiás e Iporá para a grande decisão. Na primeira partida, o Esmeraldino venceu por 2 a 0, fora de casa. A primeira etapa começou bem movimentada, com as equipes deixando claro suas intenções de jogo. Mesmo com a vantagem, o Dragão tinha mais posse de bola e tentava boas triangulações, principalmente com os meias Shaylon e Jorginho. Por sua vez, o Vila aproveitava as jogadas rápidas, mas ambos, sem levar perigo. Mais tarde, o Vila Nova quase marcou com uma de suas principais armas: a bola parada. Arthur Rezende cobrou falta com perfeição e só parou na grande defesa de Luan Polli.
BOLAS NA REDE!Na volta do intervalo, o Atlético-GO quase abriu o placar com Léo Pereira, em chute perigoso na entrada da área. Mas aos oito minutos, Wanderson derrubou Wagner na área e após checar no VAR, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Rubens mandou no ângulo e abriu o marcador para o Vila Nova.
Aos 27', Jorginho achou belo passe para Wellington Rato na área, o atacante saiu cara a cara e tocou na saída de Georgemy, empatando a partida. Na reta final, o Vila Nova foi para o abafa em busca do gol da vitória, que levaria para os pênaltis, e quase fez com Pablo Dyego.
João Lucas e Rafael Donato também tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram marcar.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAVila Nova x Atlético-GO Local: Estádio OBA, Goiânia-GOData/horário: 22/03/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF/Fifa)Assistentes: Tiago Gomes (GO) e Daniel Andrade (DF)Árbitro de Vídeo (VAR): Leone Carvalho (GO)Cartões amarelos: Wagner, João Lucas (Vila Nova), Wellington Rato, Luan Polli (Atlético-GO)Cartões vermelhos: GOLS: Rubens (10'/2T) (1-0), Wellington Rato (27'/2T) (1-1)
Vila Nova - Higo Magalhães Georgemy; Moacir (Pedro Bambu 22'/2T), Renato Silveira, Rafael Donato e Willian Formiga; Pablo (Jean Silva 29'/2T), Arthur Rezende e Wagner (João Lucas 36'/2T); Matheuzinho, Pablo Dyego e Rubens.
Atlético-GO - Técnico: Umberto Louzer Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas, Shaylon (Hayner 44'/2T) e Jorginho (Rickson 40'/2T); Léo Pereira e Wellington Rato (Montenegro 47'/2T).