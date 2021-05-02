Atlético-GO e Goiás ficam no 0 a 0 e Dragão está na semifinal do Campeonato Goiano

O Atlético-GO eliminou o rival Goiás na disputa do Campeonato Goiano. Após vencer o jogo de ida - fora de casa - por 3 a 0, o Dragão controlou a partida de volta e o empate sem gols deu a vaga na semifinal para a equipe comandada por Jorginho.Os 90 minutos do jogo de volta foram movimentados com os dois times tendo boas chances de tirar o zero do placar, mas pararam em erros de finalização ou em boas intervenções dos goleiros Tadeu e Fernando Miguel.