Atlético-GO e Goiás ficam no 0 a 0 e Dragão está na semifinal do Campeonato Goiano

O Atlético-GO eliminou o rival Goiás na disputa do Campeonato Goiano. Após vencer o jogo de ida - fora de casa - por 3 a 0, o Dragão controlou a partida de volta e o empate sem gols deu a vaga na semifinal para a equipe comandada por Jorginho.Os 90 minutos do jogo de volta foram movimentados com os dois times tendo boas chances de tirar o zero do placar, mas pararam em erros de finalização ou em boas intervenções dos goleiros Tadeu e Fernando Miguel.
Após a disputa das quartas de final entre os rivais, o Atlético-GO segue na disputa do Goianão e vai encarar o Grêmio Anápolis na semifinal. A decisão do finalista será em dois jogos, porém ainda não teve horários e datas divulgados pela Federação Goiana de Futebol. Em contrapartida, o Goiás concentra todos os focos para a disputa da Série B do Brasileirão.