Atlético-GO demite técnico Umberto Louzer após derrota para o Atlético-MG

A derrota fora de casa para o Atlético-MG, por 2 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão Série A de 2022, foi o ponto final da passagem de Umberto Louzer pelo Atlético-GO. Pouco depois do término da partida, o Dragão anunciou a saída do treinador através de suas redes sociais.

- O Atlético agradece ao técnico Umberto Louzer por sua atuação profissional nesse período em que trabalhamos juntos. Optamos pela mudança na comissão técnica por nossa necessidade de uma nova filosofia de trabalho neste momento.

Umberto Louzer chegou ao Atlético-GO em fevereiro deste ano e, desde então, somou 10 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Sendo assim, o aproveitamento do treinador foi de 57,5% ao longo do período em que comandou o Dragão.

Sob o comando do técnico, o Atlético-GO se sagrou campeão goiano, batendo o rival Goiás na decisão. Além disso, atualmente o time lidera seu grupo na Copa Sul-Americana e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O ponto baixo da passagem de Louzer pela equipe vinha sendo o Campeonato Brasileiro. Em seis jogos disputados no torneio até aqui, o Atlético-GO ainda não venceu, somando três empates e três derrotas. Assim, tem apenas três pontos e aparece na 19ª colocação.

Sem Louzer, a equipe goiana volta a campo na próxima terça-feira (17), quando enfrenta o Antofagasta, em casa, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. Até lá, a diretoria buscará um novo nome para assumir o comando do time.