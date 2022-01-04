Atlético-GO consegue virada heroica contra o Volta Redonda e estreia com vitória na Copinha

Na tarde desta terça-feira (4), Atlético-GO e Volta Redonda se enfrentaram pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Mauá. O time Carioca esteve na frente do placar por duas vezes, com dois gols de João Paulo. Entretanto, mesmo com um a menos em grande parte do jogo, o Dragão buscou o empate com Daniel Silva, que também anotou dois tentos. Já nos acréscimos, Da Ora virou o jogo para os goianos.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (7). Às 13h, o Volta Redonda enfrenta o Mauá. Enquanto isso, às 15h15, o Atlético-GO tem o Grêmio Mauaense pela frente. Os dois jogos serão disputados na cidade de Mauá.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEXPULSÃO E GOL CEDO​Os primeiros movimentos no estádio Pedro Benedetti foram muito agitados. Inicialmente, o Atlético-GO tentou ter mais a bola e comandar as ações. Entretanto, o time goiano foi prejudicado quando o zagueiro Lucas fez falta na entrada da área e foi expulso por ser o último homem.

A expulsão mudou o panorama do jogo. Sendo assim, o Volta Redonda passou a dominar as ações e não demorou muito para abrir o placar. Em lance pela direita, João Paulo ganhou na força, carregou até a área e bateu entre a trave e o goleiro Leo para fazer o 1 x 0.

TUDO IGUAL!​Mesmo na frente no placar e com um jogador a mais em campo, o Volta Redonda diminuiu o ritmo e deixou o Atlético-GO jogar mais, visando apenas os contra-ataques.​Inicialmente, o Dragão teve dificuldades para conseguir finalizar. O cenário mudou aos 30 minutos, quando Jean Carlos conseguiu lance em velocidade pelo lado direito da área e cruzou para trás. Daniel Silva cabeceou cruzado, sem chances para o goleiro Gustavo.

PRESSÃO DO VOLTAÇO​O gol sofrido acordou o Volta Redonda novamente para a partida. O time carioca voltou a pressionar e tentar as triangulações próximas à área do Atlético-GO. Entretanto, as finalizações e os passes finais acabaram atrapalhando o Voltaço.

Por outro lado, o Atlético-GO apostou novamente nos contra-ataques, mas acabou falhando nas suas tentativas. No melhor dos lances, João Lucas recebeu em velocidade, mas errou ao tentar encontrar Jean Carlos dentro da área, levando o 1 a 1 para o intervalo.

UM PARA CADA LADOAssim como no primeiro tempo, o começo da etapa final foi muito movimentado. Logo nos primeiros minutos, Pedro Lemos recebeu pela esquerda e cruzou para João Paulo. Livre na segunda trave, o centroavante do Volta Redonda só teve o trabalho de completar para as redes.

Novamente em desvantagem, o Atlético-GO passou a criar mais e chegou principalmente por meio da bola aérea. Assim, aos 13 minutos, Daniel Silva subiu livre no meio da defesa em cobrança de escanteio para testar firme para o chão e deixar tudo igual de novo.​​VOLTA REDONDA CRIA PERIGOO restante da etapa final mostrou o Volta Redonda mais perigoso nos seus ataques. Por duas vezes, Juan assustou o goleiro Leo. Na primeira tentativa, a bola explodiu na trave. Na segunda, o arqueiro do Dragão caiu no canto esquerdo para espalmar.

Já na reta final, Wesley tentou um chute de dentro da área, mas Leo espalmou para escanteio. Perto dos acréscimos, logo depois de ter um gol anulado, o Volta Redonda viu Pablo tomar o segundo cartão amarelo e receber o vermelho, deixando tudo igual no número de jogadores.

VIRADA HERÓICACom o número igual de jogadores em campo, o Atlético-GO começou a se sobressair diante do adversário, ficando mais com a bola e criando as principais jogadas.

Já dentro dos acréscimos, Da Ora recebeu em contra-ataque rápido e, cara a cara com Gustavo, teve calma e tocou por baixo do goleiro do time carioca, fechando o jogo em 3 a 2 para os goianos.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO 3 X 2 VOLTA REDONDA​​​​Local: Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP)Data/Horário: 04 de janeiro de 2022 (terça-feira), às 15h15Árbitro: Vinícius Bettio (SP)Assistentes: Maguinilson de Oliveira Silva (SP) e Guilherme Holanda Moura Lima (SP)Gols: João Paulo (8'/1°T), Daniel Silva (30'/1°T), João Paulo (4'/2°T), Daniel Silva (13'/2°T), Daora (47'/2°T)Cartões amarelos: Pablo (Volta Redonda), Jean Carlos, Thiago (Atlético-GO)Cartão vermelho: Lucas (Atlético-GO), Pablo (Volta Redonda)

ATLÉTICO-GO: Leo; Kleberson, Michel, Lucas e Jonathan; Daniel (Renan, aos 0'/2°T), Isaac, Jean Carlos (Da Ora, aos 31'/2°T) e Thiago; João Lucas (Leonardo, aos 0'/2°T) e Daniel Silva (Índio, aos 31/2°T). Técnico: Rogério Correa. Renan e Leonardo

VOLTA REDONDA: Gustavo; Moreno, Taylor, Pablo e Bahia; Evertton, Ramon (Juninho, aos 23'/2°T) e Gregório (Kauã Alves, aos 33'/2°T); Juan (Wesley, aos 33'/2°T) João Paulo e Pedro Lemos (Gilmar, aos 40'/2°T). Técnico: Marco Aurélio.