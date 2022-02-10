Atlético-GO brilha, vence Aparecidense e assume liderança do Grupo B do Goiano

O Atlético-GO venceu, por 2 a 0, a Aparecidense, nesta quarta-feira (9). As equipes se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com o resultado, a equipe da casa assumiu a liderança do Grupo B, somando 10 pontos. Já a Aparecidense fica na 2ª colocação, com 9.DOMÍNIO DO DRAGÃO! O Atlético-GO controlou a primeira etapa e chegou com perigo em diversas oportunidades. Aos 8, após cruzamento de Wellington Rato, Dellatorre não conseguiu finalizar e perdeu a oportunidade de abrir o placar. Logo depois, foi a vez de Ramon Carvalho, aos 15, chutar para fora. No entanto, depois de tanto tentar, a equipe da casa seguiu controlando a partida e balançou as redes. Aos 25, Wellington Rato aproveitou erro de saída do Aparecidense e deu uma caneta em Lucas Gazal. O atacante tocou no canto esquerdo na saída de Pedro Henrique.
O Dragão seguiu aproveitando a primeira etapa e chegou com perigo em mais oportunidades. Em uma dessas, aos 35, quase ampliou o placar. Em contra-ataque, Rato tocou para Dellatorre, que chutou muito mal e perdeu uma boa chance. O camisa 10 teve outra chance e quase fez o seu segundo no jogo. O atacante chutou da esquerda e mandou perto do travessão do gol de Pedro Henrique.
ATLÉTICO-GO SUPERIOR!
A segunda etapa começou com bastante pressão por parte dos donos da casa. Aos 2, Dellatorre chutou na rede, mas pelo lado de fora. Três minutos depois, o Dragão ampliou o placar. Pelo lado direito de ataque, Shaylon recebeu dentro da área e bateu cruzado para anotar o segundo do Atlético-GO. Os visitantes tiveram uma oportunidade de diminuir o marcador. Aos 17, após cobrança de escanteio, Alex Henrique cabeceou para fora. Sem outros lances, porém, a partida terminou com a vitória dos anfitriões. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X APARECIDENSE
Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Data: 09/02/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Tiago Gomes (GO)Cartões amarelos: Léo Pereira e Edson (Atlético-GO); Samoel, Wesley Matos e Rodrigues (Aparecidense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Wellington Rato (25’/1°T) (1-0); Shaylon (5’/2°T) (2-0)
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)
Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Ramon Carvalho (Edson, aos 11’/2°T), Rickson e Léo Pereira; Wellington Rato, Shaylon (Jean, aos 39’/2°T) e Dellatorre (Montenegro, aos 28’/2°T).
APARECIDENSE (Técnico: Thiago Carvalho)
Pedro Henrique; Samuel Pizzi, Lucas Gazal, Wesley Matos e Derli (Bruno Henrique, aos 9’/2°T); Breno (Rodrigues, aos 9’/2°T), Nilson Júnior (Negueba, aos 9’/2°T) e Rodriguinho; Alex Henrique, Robert e Gilvan (Lausen, aos 0’/2°T).