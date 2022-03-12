Atlético-GO atropela Morrinhos e avança para semifinal do Goiano

Na noite deste sábado (12), o Atlético-GO venceu, por 2 a 0, o Morrinhos. A partida, que aconteceu no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, era válida pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Com o resultado, a equipe avança para a semifinal.DOMÍNIO DO DRAGÃO!
O jogo começou totalmente a favor para os donos da casa. Sem muito esforço, o Atlético-GO dominou e trocava passes no campo de ataque. Enquanto isso, o Morrinhos apenas se defendia. Aos 15, Léo Pereira teve a primeira chegada, mas Wallace defendeu. Como resposta, Chocolate finalizou para defesa de Luan Polli. Sem demorar muito, o Dragão conseguiu anotar o primeiro. Jorginho recebeu na área e mandou para o fundo do gol.
Os donos da casa continuaram propondo o jogo, não deixando espaços para o setor ofensivo do Morrinhos trabalhar. Wellington Rato, aos 34, quase ampliou, mas parou na defesa de Wallace. Quatro minutos depois, a situação dos visitantes piorou. Chocolate levou vermelho direto e fez com que o Morrinhos ficasse com um a menos. No final da etapa, quase o empate. Allef cabeceou após cruzamento, mas Ramon Menezes salvou a bola debaixo do travessão.
O duelo seguiu movimentado, principalmente por parte do Atlético-GO. Logo no primeiro minuto, Jorginho quase ampliou. O jogador recebeu na área, mas acabou perdendo a oportunidade. Depois de algumas substituições, o Dragão conseguiu ampliar a vantagem. Aos 18, Rickson, que tinha acabado de entrar, recebeu de Jorginho e, da pequena área, mandou para o fundo das redes.
Predestinado mais uma vez, o terceiro gol saiu dos pés de Montenegro. Com menos de dez minutos em campo, o atacante conseguiu uma ótima arrancada e invadiu a área do Morrinhos, batendo de canhota para o fundo das redes.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X MORRINHOS
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Data: 12/03/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa/GO) e Márcio Marques (GO)Cartões amarelos: Rickson (Atlético-GO)Cartões vermelhos: Chocolate (Morrinhos)
GOLS: Jorginho (27'/2ºT) (1-0); Rickson (13'/2ºT) (2-0); Montenegro (34'/2ºT) (3-0)
ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)
Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas (Edson, aos 24'/2ºT), Marlon Freitas (Rickson, aos 13'/2ºT) e Wellington Rato; Jorginho (Montenegro, aos 24'/2ºT), Léo Pereira (Airton, aos 0'/2ºT) e Leandro Barcia (Shaylon, aos 0'/2ºT).
MORRINHOS (Técnico: Lucas Oliveira)
Wallace (Marcos Daniel, aos 33'/2ºT); Gabriel, Allef, Alex Trindade e Roger; Paulinho, Marcus Chocolate e Hugo (Lucas Kattah, aos 37'/2ºT); Roniel, Grafite (Marcão, aos 11'/2ºT - Nathan, aos 38'/2ºT) e Jonatas Obina.