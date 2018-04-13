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Histórico

Atlético empata com o Luverdense e vai à grande final da Copa Verde

Esta é a primeira vez que um time capixaba chega à decisão de um campeonato de nível nacional

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 03:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 03:15
Foi histórico e para lá de emocionante. O Atlético Itapemirim ficou no empate em 1 a 1 com o Luverdense, no Kleber Andrade, e está na grande final da Copa Verde. Esta é a primeira vez que um time capixaba chega à decisão de um campeonato de nível nacional.
O jogo parecia estar encaminhado, com o Galo da Vila mostrando um belo futebol e com 1 a 0 no placar, mas um gol do Luverdense nos minutos finais deixou os nervos à flor da pele. O goleador Eraldo fez questão de lembrar que até em jogos de Liga dos Campeões tudo pode acontecer em um piscar de olhos.
Barcelona goleou em casa e perdeu em Roma, o todo poderoso Real Madrid quase perdeu a classificação em casa. As coisas mudam rapidamente de um jogo para o outro e até um tempo para o outro. Poderíamos ter matado o jogo e em uma desatenção tomamos o empate. Mas essa classificação veio para coroar um trabalho bem feito e vamos em busca desse título.
Agora o Atlético Itapemirim enfrenta o Paysandu (que passou pelo Manaus na outra semifinal) na grande decisão da Copa Verde. O primeiro jogo acontece no dia 25 de abril, enquanto a volta será no dia 16 de maio. Os mandos de campo serão sorteados nesta sexta-feira às 15h no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O jogo
O Galo da Vila iniciou a partida dominando as ações, mas chegava com mais perigo nas bolas paradas. Quando o Luverdense começou a equilibrar o jogo, o Atlético saiu na frente. Aos 29 minutos, Pikachu cobrou falta lateral e o zagueiro Kleber Viana cabeceou para o fundo das redes de Diogo Silva.
No segundo tempo, o Galo dominava a partida, mas desperdiçou boas chances de ampliar o placar. No final viu o Luverdense, que precisava da vitória para reverter a vantagem, empatar. Eduardo balançou as redes aos 41 minutos. Após muito sufoco e 9 minutos de acréscimo, o Galo manteve o empate e a classificação. 
 
Gol decisivo na hora certa
A experiência de Kleber Viana falou mais alto na partida de ontem e o zagueiro foi o autor do gol alvinegro. O defensor marcou o seu primeiro gol na Copa Verde justamente em um momento decisivo.
 Graças a Deus, o primeiro gol veio na hora certa, na hora que o Atlético mais precisava. Fico feliz por esse empate que está levando a gente para a final.
Aos 29 anos e com três anos no futebol capixaba, o zagueiro carioca, com humildade, se diz orgulhoso em poder chegar à final da Copa Verde e colocar o Estado em um patamar mais alto.
A gente não tem noção da proporção das coisas, elas vão acontecendo e se tornam normais a cada jogo. É uma responsabilidade boa e se Deus quiser vamos fazer esse Estado feliz porque ele merece.
O zagueirão também lamentou o gol que o Atlético Itapemirim sofreu aos 41 minutos do segundo tempo. O time foi obrigado a passar por um sufoco que foi potencializado por mais nove minutos de acréscimos.
A gente estava no controle do jogo, mas depois de uma bola errada pelo meio tivemos a infelicidade de tomar o gol. Isso acabou mudando um pouco o jogo, mas soubemos suportar a pressão deles, destacou o defensor.

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