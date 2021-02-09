Atlético de Sorocaba cobra Galo na Justiça o valor real da venda de Luan

O Atlético-MG está sendo cobrado pelo Atlético Sorocaba-SP, para saber quanto tem direito a receber pela venda do meia-atacante Luan para o futebol japonês, no fim de 2019. A equipe do interior paulista questiona que o Galo não declarou o valor da transação em seu balanço, que totalizou R$ 106 milhões em vendas de atletas. Por isso, o Atlético de Sorocaba acionou a Justiça requerendo uma "ação de exibição de documento", pois o time paulista possuía 25% dos direitos de Luan. O processo já está na Justiça mineira, com valor de R$ 1 mil, de forma simbólica, pois o time sorocabano não sabe qual é o valor total da venda de Luan para o V-Varen Nagaski. A informação do processo foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O Atlético-MG não se manifestou sobre o caso por enquanto. No negócio, a divisão dos direitos econômicos de Luan estavam definidos da seguinte forma desde que o jogador veio para o alvinegro, em 2012: 45% do Atlético-MG, 25% do Atlético Sorocaba e 30% da empresa do agente Beto Rappa.