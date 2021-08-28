Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Com 100% de aproveitamento após as duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Villarreal pela 3ª rodada do torneio, às 17h (horário de Brasília). Os colchoneros podem retomar a liderança da La Liga caso conquistem uma nova vitória, enquanto o Submarino Amarelo busca o primeiro triunfo na competição.Elogios ao rival

- O Villarreal é uma grande equipe, com bons jogadores e com um ótimo treinador, que é muito competitivo. Será uma partida em que qualquer detalhe pode ser decisivo e muito apertada. Nós nos preparamos para jogar contra a equipe que encontrarmos - disse Diego Simeone.

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Possível estreia

O comandante do Atlético de Madrid não descartou uma possível estreia do atacante Matheus Cunha na partida deste domingo. O argentino afirmou que o novo atleta ainda sente algumas dores dos Jogos Olímpicos, mas confirmou que o jovem será relacionado.

FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Villarreal

Data e horário: 29/8/2021, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Kondogbia; Llorente, Saul, Koke, De Paul e Lemar; Correa e Carrasco

Desfalques: João Félix (machucado)

VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Foyth, Mandi, Albiol e Pedraza; Pino, Trigueros, Capoue e Danjuma; Moreno e Dia