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Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Equipe de Diego Simeone busca o bicampeonato da La Liga após bom início com duas vitórias em duas partidas, mas encara adversário complicado na terceira rodada...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 11:33
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Com 100% de aproveitamento após as duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Villarreal pela 3ª rodada do torneio, às 17h (horário de Brasília). Os colchoneros podem retomar a liderança da La Liga caso conquistem uma nova vitória, enquanto o Submarino Amarelo busca o primeiro triunfo na competição.Elogios ao rival
- O Villarreal é uma grande equipe, com bons jogadores e com um ótimo treinador, que é muito competitivo. Será uma partida em que qualquer detalhe pode ser decisivo e muito apertada. Nós nos preparamos para jogar contra a equipe que encontrarmos - disse Diego Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Possível estreia
O comandante do Atlético de Madrid não descartou uma possível estreia do atacante Matheus Cunha na partida deste domingo. O argentino afirmou que o novo atleta ainda sente algumas dores dos Jogos Olímpicos, mas confirmou que o jovem será relacionado.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Villarreal
Data e horário: 29/8/2021, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Kondogbia; Llorente, Saul, Koke, De Paul e Lemar; Correa e Carrasco
Desfalques: João Félix (machucado)
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Foyth, Mandi, Albiol e Pedraza; Pino, Trigueros, Capoue e Danjuma; Moreno e Dia
Desfalques: Dani Parejo (machucado)

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