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Atlético de Madrid x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Colchoneros vivem momento ruim na temporada e foram eliminados da Copa do Rei...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 14:52

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:52

O Atletico de Madrid quer mudar a situação na temporada e entra em campo neste sábado para enfrentar o Valencia, no Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone recebe os adversários às 17h (horário de Brasília) no Wanda Metropolitano. Na última quarta-feira, os colchoneros foram eliminados da Copa do Rei pela Real Sociedad. Na La Liga, o clube é 4º colocado, com 33 pontos.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
O clima no clube madrilenho não é dos melhores. Nesta sexta-feira, a imprensa espanhola noticiou uma cisão no elenco de Diego Simeone. Alguns jogadores da equipe estariam insatisfeitos com o tratamento recebido no clube, principalmente após as chegadas de Rodrigo De Paul e Antoine Griezmann. Em coletiva, Simeone falou sobre o momento pessoal e a renovação de Suárez.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
- Sinto-me muito bem, sinto-me muito entusiasmado, tal como no primeiro dia em que decidi vir para o Atlético de Madrid e só penso em coisas positivas. Suárez vai jogar amanhã. Já falei com o Luis, com o clube, com as pessoas com quem tive que falar, eles sabem o que penso e, eu penso agora no jogo contra o Valencia - disse.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Valencia
Campeonato EspanholData e horário: 22/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: Wanda MetropolitanoOnde assistir: ESPN
Provável escalação do Atlético de Madrid:Oblak; Vrsaljko, Hermoso, Gimenez, Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Suárez, Matheus Cunha
Provável escalação do Valência:Domenech; Correia, Diakhaby, Alderete, Lato; Foulquier, Racic, Guillamon, Musah; Duro, Guedes
Crédito: AtleticodeMadridnãoviveboafasenatemporada(Foto:Divulgação/AtléticodeMadrid

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