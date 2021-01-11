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Atlético de Madrid x Sevilla: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Diego Simeone é líder isolada do Campeonato Espanhol
com três jogos a menos. Visitantes tentam entrar no G4...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 13:53

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:53

Crédito: CESAR MANSO / AFP
Fazendo uma campanha excelente em La Liga, o Atlético de Madrid busca se isolar ainda mais na liderança. Nesta terça-feira, a equipe de Simeone recebe o Sevilla, às 17h30. Os colchoneros querem aumentar a vantagem de pontos, enquanto os visitantes tentam entrar no G4.
VEJA A TABELA DE LA LIGAAntes da partida, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, elogiou bastante o adversário.
- O Sevilla vem de competições, com um ritmo de jogo muito bom, esteve muito bem no último jogo. Eles sempre competem e jogam muito bem, aproveitam seu jogo posicional, eliminando rivais para quebrar as alas, gente que chega na segunda linha, jogo muito bom no meio... Eles estão competindo cada vez melhor há anos.
Lopetegui, comandante do Sevilla, também falou sobre o adversário antes do jogo.
- O rival sofre poucos gols e cria muitas chances de gol, ele é muito completo em todos os aspectos do jogo. Tem jogadores muito talentosos em todas as suas linhas e teremos que fazer um jogo perfeito para podermos competir com eles.
FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x SevillaData e horário: 12/01/2021, às 17h30 (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano (Madrid, ESP)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Treinador: Simeone)Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Félix, Suárez.
Desfalques: Herrera (dúvida).
Sevilla (Treinador: Lopetegui)Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso.
Desfalques: Vaclik e Escudero (lesionados).

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