Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações da partida de La Liga

O Atlético de Madrid recebe, neste domingo, a Real Sociedad no Wanda Metropolitano, em Madrid, pela décima rodada de La Liga. Uma vitória pode colocar os colchoneros empatados na liderança, enquanto a Real Sociedad, primeira colocada, busca aumentar a sua distância.Veja a tabela do Espanhol
O Atlético de Madrid está na quinta colocação de La Liga, com 17 pontos somados em oito partidas. Com um jogo a menos que a Real Sociedad, líder, os colchoneros podem empatar com os líderes do campeonato caso vençam neste domingo.
A Real Sociedad ocupa a liderança do Campeonato Espanhol, com 20 pontos somados em nove partidas já disputadas. A equipe visitante deste domingo busca mais uma vitória para manter a sua boa fase e aumentar a distância para os adversários.FICHA TÉCNICAATLÉTICO DE MADRID x REAL SOCIEDAD - La Liga Data e horário: 24/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Alejandro José Hernández Hernández e José Enrique Naranjo PérezOnde assistir: ESPN Brasil
ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Giménez e Hermoso; Koke, Trippier, de Paul, Lemar e Carrasco; João Félix e Luis Suárez.
Desfalques: Llorente (lesionado).
REAL SOCIEDAD (Treinador: Imanol Alguacil Barrenetxea)Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand e Gorosabel; Guevara, Mikel Merino e Navarro; Portu, Januzaj e Isak.
Desfalques: Muñoz (suspenso); Oyarzabal, Carlos Fernández, Ander Barrenetxea, Zubimendi, Illarramendi, Guridi e Monreal (lesionados).