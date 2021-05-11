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futebol

Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Diego Simeone inicia reta final da temporada em busca do título do Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid só depende de si para levantar o caneco...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 13:05
Crédito: REUTERS
O Atlético de Madrid encara a Real Sociedad nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), em busca do título do Campeonato Espanhol. Após o empate contra o Barcelona no Camp Nou e o tropeço do Real Madrid diante do Sevilla, o time colchonero só depende de si para conquistar o troféu restando apenas três rodadas para o fim da La Liga.Confiança
- Chegamos após uma grande partida contra o Barcelona e temos que manter a linha jogo a jogo. Esta é a nossa essência e nossa força. Espero que possamos continuar desse assim e com a confiança que tenho nos meus jogadores - afirmou Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
Sequência
O líder da La Liga só depende de si para conquistar mais um título nacional. Além da Real Sociedad, o clube também enfrenta o Osasuna em sua casa e termina a temporada na estrada diante do Valladolid, que pode estar brigando contra o rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Real Sociedad
Data e horário: 12/5/2021, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Tripper, Koke, Llorente e Carrasco; João Félix, Suárez e Correa
Desfalques: Lemar e Renan Lodi (machucados)
REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubeldia e Monreal; Guevara e Zubimendi; Januzaj, David Silva e Oyarzabal; Isak
Desfalques: Mikel Merino (machucados)

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