Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O domingo será de clássico em La Liga. No Wanda Metropolitan, o Atlético de Madrid recebe o rival Real Madrid, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília).

VEJA A TABELA DE LA LIGADiego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre a partida e disse que esse clássico vale mais do que três pontos. - É um campeonato muito bonito e todas as equipes importantes buscam as melhores colocações na classificação. É uma partida por cima da tabela, um confronto direto entre duas equipes que lutam por situações semelhantes, mas são três pontos. Ainda haverá muito campeonato pela frente e vamos tentar levar o jogo onde achamos que podemos causar danos. Nós pensamos em nós mesmos, não sabemos o que eles pensam. Jogamos muito, mas também na quarta-feira e no jogo anterior contra o Villarreal, desde que cheguei ao Atlético todos os jogos são vitais. O que temos que gerar para vencer novamente? Tenha força, equilíbrio e jogue um grande jogo.

Zinedine Zidane, comandante do Real Madrid, também falou sobre o confronto.

- Não há favorito em um clássico. Há um bom jogo para jogar e é isso que vamos tentar fazer. O que os fãs querem ver amanhã é uma grande partida de futebol. Não sei o que vai acontecer, mas temos que fazer um grande jogo. Vamos jogar contra um bom adversário que está no topo da tabela. Simplesmente, para nós, temos que fazer um grande jogo de futebol. O resto virá. É importante começar bem, fazer um bom jogo por 90 minutos. O jogador gosta muito de jogar esse tipo de jogo. É uma final, mas como todos os jogos. Quando jogamos, temos sempre de vencer. Aconteça o que acontecer amanhã, continuaremos vivos no campeonato. Estamos focados em fazer um bom jogo e nada mais. Se jogarmos bem, isso é o mais importante para nós.

FICHA TÉCNICAAtlético de Madrid x Real MadridData e horário: 06/03/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano (Madrid, ESP)Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESAtlético de Madrid (Treinador: Simeone)​Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix, Suárez

Desfalques: Giménez (lesionado)

Real Madrid (Treinador: Zidane)Courtois; Vázquez, Nacho, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Benzema, Vinícius