  Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe vive momento ruim na temporada e tem sofrido com casos de covid-19 no elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 15:40

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 15:40

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid tem a difícil missão de alcançar o rival Real Madrid, que lidera o torneio de forma isolada. Para tentar encurtar a distância para os merengues, os colchoneros encaram o Rayo Vallecano, neste domingo, às 12h15, no estádio Wanda Metropolitano.
+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito Com 29 pontos, o Atletico de Madrid é apenas o quinto colocado no Campeonato Espanhol, 17 pontos atrás do Real Madrid. Adversário desta rodada, o Rayo Vallecano vive grande fase é o quarto colocado, com 30. Para o duelo, os colchoneros não terão Koke, João Félix, Griezmann e Herrera, que testaram positivo para covid-19.
- Alguns erros pontuais estão nos prejudicando muito, onde a equipe acaba se machucando muito. Pelo que tem jogado e mostrado, tanto contra o Mallorca, quanto o Sevilla e o Granada, a equipe fez partidas para ter outro resultado. Só vale o resultado e as derrotas estão aí, temos que enfrentá-las - disse Simeone, que também testou positivo para covid-19.
FICHA TÉCNICA:Atletico de Madrid x Rayo Vallecano
Data e horário: 02/01/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Wanda MetropolitanoÁrbitro: Figueroa VazquezOnde assistir: ESPN Brasil
Atletico Madrid provável escalação:Oblak; Trippier, Gimenez, Hermoso, Lodi; Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar; Correa, Suarez. Técnico: Diego Simeone
Rayo Vallecano provável escalação:Arboleda; Balliu, Saveljich, Catena, Rodrigues; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, Martin; Guardiola. Técnico: Andoni Iraola
