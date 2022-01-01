Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid tem a difícil missão de alcançar o rival Real Madrid, que lidera o torneio de forma isolada. Para tentar encurtar a distância para os merengues, os colchoneros encaram o Rayo Vallecano, neste domingo, às 12h15, no estádio Wanda Metropolitano.
Com 29 pontos, o Atletico de Madrid é apenas o quinto colocado no Campeonato Espanhol, 17 pontos atrás do Real Madrid. Adversário desta rodada, o Rayo Vallecano vive grande fase é o quarto colocado, com 30. Para o duelo, os colchoneros não terão Koke, João Félix, Griezmann e Herrera, que testaram positivo para covid-19.
- Alguns erros pontuais estão nos prejudicando muito, onde a equipe acaba se machucando muito. Pelo que tem jogado e mostrado, tanto contra o Mallorca, quanto o Sevilla e o Granada, a equipe fez partidas para ter outro resultado. Só vale o resultado e as derrotas estão aí, temos que enfrentá-las - disse Simeone, que também testou positivo para covid-19.
FICHA TÉCNICA:Atletico de Madrid x Rayo Vallecano
Data e horário: 02/01/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Wanda MetropolitanoÁrbitro: Figueroa VazquezOnde assistir: ESPN Brasil
Atletico Madrid provável escalação:Oblak; Trippier, Gimenez, Hermoso, Lodi; Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar; Correa, Suarez. Técnico: Diego Simeone
Rayo Vallecano provável escalação:Arboleda; Balliu, Saveljich, Catena, Rodrigues; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, Martin; Guardiola. Técnico: Andoni Iraola