Atlético de Madrid x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Chegou a hora da estreia do Atlético de Madrid na Champions League. Nesta quarta-feira, os Colchoneros entram em campo na estreia da fase de grupos do torneio continental, contra o Porto, em casa. O jogo acontece no Estádio Wanda Metropolitano, às 16h (de Brasília).ATLÉTICO DE MADRIDCampeão espanhol, o Atlético de Madrid agora tenta vencer a Champions League pela primeira vez na sua história. Depois de bater na trave duas vezes na década passada, o treinador Diego Simeone tenta o título inédito. Antes da partida, o argentino elogiou o Porto e o técnico Sérgio Conceição.

- Não espero nada menos do que vi do Conceição no Campeonato Português e na Champions League passada: pressão, agressividade, muita velocidade em seu jogo, com posições muito claras de como encontrar a superioridade numérica onde podem causar danos - disse Simeone.

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PORTOAssim como Simeone, que elogiou o Porto, o técnico Sérgio Conceição retribuiu as gentilezas ao Atlético e ao comandante colchonero, que foi seu companheiro como jogador. Antes do duelo, o português afirmou que o time espanhol tem muita qualidade e pode atuar de diversas formas.

- O Atlético joga na maioria das vezes com três zagueiros, dois alas e três meias, mas agora os enfrentaremos numa altura em que não sabemos como vão jogar, porque os seus sistemas estão mudando. Independentemente da forma como joguem, apresentam qualidade em todos os setores - disse Conceição.

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Atlético de Madrid x PortoChampions LeagueGrupo B - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM) Assistentes: Radu Ghinguleac (ROM) e Sebastian Gheorghe (ROM)Transmissão: HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Giménez, Felipe e Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Lemar e Carrasco; Suárez e Griezmann.

Desfalques: Savic (suspenso).

PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Marcano; Otávio, Uribe, Sério Oliveira e Luis Dáaz; Toni Martínez e Taremi.