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Atlético de Madrid x Porto: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Colchoneros recebem os portugueses na capital espanhola em jogo válido pelo grupo da morte do maior torneio de clubes do mundo. Treinadores tecem elogios uns aos outros...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 14:26
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Chegou a hora da estreia do Atlético de Madrid na Champions League. Nesta quarta-feira, os Colchoneros entram em campo na estreia da fase de grupos do torneio continental, contra o Porto, em casa. O jogo acontece no Estádio Wanda Metropolitano, às 16h (de Brasília).ATLÉTICO DE MADRIDCampeão espanhol, o Atlético de Madrid agora tenta vencer a Champions League pela primeira vez na sua história. Depois de bater na trave duas vezes na década passada, o treinador Diego Simeone tenta o título inédito. Antes da partida, o argentino elogiou o Porto e o técnico Sérgio Conceição.
- Não espero nada menos do que vi do Conceição no Campeonato Português e na Champions League passada: pressão, agressividade, muita velocidade em seu jogo, com posições muito claras de como encontrar a superioridade numérica onde podem causar danos - disse Simeone.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
PORTOAssim como Simeone, que elogiou o Porto, o técnico Sérgio Conceição retribuiu as gentilezas ao Atlético e ao comandante colchonero, que foi seu companheiro como jogador. Antes do duelo, o português afirmou que o time espanhol tem muita qualidade e pode atuar de diversas formas.
- O Atlético joga na maioria das vezes com três zagueiros, dois alas e três meias, mas agora os enfrentaremos numa altura em que não sabemos como vão jogar, porque os seus sistemas estão mudando. Independentemente da forma como joguem, apresentam qualidade em todos os setores - disse Conceição.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x PortoChampions LeagueGrupo B - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM) Assistentes: Radu Ghinguleac (ROM) e Sebastian Gheorghe (ROM)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Giménez, Felipe e Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Lemar e Carrasco; Suárez e Griezmann.
Desfalques: Savic (suspenso).
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Marcano; Otávio, Uribe, Sério Oliveira e Luis Dáaz; Toni Martínez e Taremi.
Desfalques: Marchesín e Grujic (lesionados).

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