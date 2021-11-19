Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Após a pausa por conta da Data Fifa, o Atlético de Madrid terá um confronto complicado contra o Osasuna neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os colchoneros seguem em busca do título apesar do tropeço na última rodada e encaram um dos visitantes mais difíceis do torneio.MOMENTO DA EQUIPE- Estamos trabalhando sempre com a mesma vontade. É um campeonato muito competitivo nesta temporada, como será o jogo contra o Osasuna, que tem um grande treinador e que sabem pelo que jogam, procurma encontrar contra-ataques e são agressivos na recuperação - disse Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
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VISITANTE CHATOO Osasuna é o visitante mais indigesto do Campeonato Espanhol. Em seis partidas disputadas longe de seu domínio, o time de Jagoba Arrasate conquistou quatro vitórias, arrancou um empate do Real Madrid e perdeu apenas um confronto contra o Sevilla.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Osasuna
Data e horário: 20/11/2021, às 14h10 (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Llorente, Koke, De Paul e Carrasco; Griezmann, Matheus Cunha e Correa
Desfalques: Kieran Tripper e João Félix (machucados)
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Vidal, U García, D García e Sánchez; Moncayola, Brasanac e Torro; Ávila, Kike e R García
Desfalques: Aridane Hernández (machucado)