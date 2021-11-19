Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Após a pausa por conta da Data Fifa, o Atlético de Madrid terá um confronto complicado contra o Osasuna neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os colchoneros seguem em busca do título apesar do tropeço na última rodada e encaram um dos visitantes mais difíceis do torneio.MOMENTO DA EQUIPE- Estamos trabalhando sempre com a mesma vontade. É um campeonato muito competitivo nesta temporada, como será o jogo contra o Osasuna, que tem um grande treinador e que sabem pelo que jogam, procurma encontrar contra-ataques e são agressivos na recuperação - disse Simeone, técnico do Atlético de Madrid.