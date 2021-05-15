Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Muito perto do título espanhol, que não vem desde 2014, o Atlético de Madrid recebe o Osasuna, na tarde deste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no Wanda Metropolitano, em partida válida pela 37ª rodada. Os colchoneros lideram a competição, com 80 pontos, e são seguidos de perto por Real Madrid (78, que visita o Bilbao) e Barcelona (76, que recebe o Celta de Vigo).

Ou seja, o time comandado por Diego Simeone pode ser campeão neste fim de semana. Para isso, "basta" vencer em casa e secar o Real Madrid. Todos os jogos da rodada são no mesmo horário. O Sevilla, com 74 pontos, corre por fora na briga pelo título. Os quatro primeiros já estão garantidos na Champions League de 2021/22.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL

Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo

FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x OsasunaCampeonato Espanhol - 37ª rodada

Data e horário: 16/05/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Árbitro: Jose Luís Munuera Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Ñíguez e Carrasco; Suárez e Correa.

Desfalques: Lemar (lesionado)

OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Ramalho, David García, Hernández e Sánchez; Moncayola, Torró e Brasanac; Barja, Budimir e Torres.