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Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações

Perto do título espanhol, colchoneros podem ser campeões neste fim de semana. Já o time de Pamplona apenas cumpre tabela na La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 16:45

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:45

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Muito perto do título espanhol, que não vem desde 2014, o Atlético de Madrid recebe o Osasuna, na tarde deste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no Wanda Metropolitano, em partida válida pela 37ª rodada. Os colchoneros lideram a competição, com 80 pontos, e são seguidos de perto por Real Madrid (78, que visita o Bilbao) e Barcelona (76, que recebe o Celta de Vigo).
Ou seja, o time comandado por Diego Simeone pode ser campeão neste fim de semana. Para isso, "basta" vencer em casa e secar o Real Madrid. Todos os jogos da rodada são no mesmo horário. O Sevilla, com 74 pontos, corre por fora na briga pelo título. Os quatro primeiros já estão garantidos na Champions League de 2021/22.
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FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x OsasunaCampeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 16/05/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Árbitro: Jose Luís Munuera Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Ñíguez e Carrasco; Suárez e Correa.
Desfalques: Lemar (lesionado)
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Ramalho, David García, Hernández e Sánchez; Moncayola, Torró e Brasanac; Barja, Budimir e Torres.
Desfalque: Rubén (lesionado)

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