  • Atlético de Madrid x Milan: onde assistir, horário e escalaões do jogo pela Champions League
futebol

Atlético de Madrid x Milan: onde assistir, horário e escalaões do jogo pela Champions League

Clube espanhol busca alcançar a vice-liderança do Grupo B na penúltima rodada, enquanto que a equipe italiana depositar suas últimas fichas na Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 13:45

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:45

Buscando uma classificação às oitavas de final, o Atlético de Madrid recebe o Milan nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Os colchoneros estão na 3ª posição do Grupo B, enquanto os italianos ocupam a lanterna e depositam as últimas fichas na competição continental.ÚLTIMA CHANCE- Meu trabalho é estimular a equipe, mas neste caso é simples. O jogo contra o Atlético é nossa última chance e uma grande oportunidade. Até agora sempre faltou uma coisinha na Champions, ainda que tenhamos mostrado um bom nível. Os jogos nunca terminam antes do apito - disse Stefano Pioli, comandante do Milan.
> Veja a tabea da Champions League
MOMENTO DOS CLUBESNa última rodada do Campeonato Italiano, o Milan sofreu uma dura derrota para a Fiorentina, perdeu a invencibilidade e a chance de assumir a liderança do Calcio. Por outro lado, o Atlético de Madrid vem de vitória na La Liga e cortou diferença de pontos para a liderança do Campeonato Espanhol.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Milan
Data e horário: 24/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar e Carrasco; Griezmann e Suárez
Desfalques: João Félix e Kieran Trippier (machucados). Felipe (suspenso)
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli e Hernández; Kessie e Bennacer; Saelemaekers, Díaz e Leão; Giroud
Desfalques: Fikayo Tomori, Ante Rebic, Davide Calabria, Samu Castillejo e Mike Maignan (machucados)
