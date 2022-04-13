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futebol

Atlético de Madrid x Manchester City termina com confusão no vestiário

Após eliminação da equipe madrilenha, tensão toma conta do vestiário do Estádio Metropolitano...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 20:41

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 20:41

Após a eliminação do Atlético de Madrid para o Manchester City na Champions League, a tensão tomou conta do Estádio Metropolitano. Jogadores das equipes saíram de campo discutindo fortemente e a confusão foi para o vestiário. Inclusive, a polícia local precisou intervir.Imagens da transmissão da partida captaram o zagueiro Savic apontando o dedo e discutindo com Grealish, que respondeu com risadas e provocações. Depois Vrsaljko discute agressivamente com Walker e tenta partir para cima do lateral-direito do City.
O clima pesado invadiu o gramado no momento que Felipe fez uma falta em Foden no final da partida. O zagueiro brasileiro foi expulso e o técnico Diego Simeone aplaudiu ironicamente.
Com o 0 a 0 no placar, a equipe inglesa avançou para a semifinal, onde vai enfrentar o Real Madrid nos dias 26/27 de abril e 3/4 de maio.
Crédito: PartidaentreAtléticodeMadrideManchesterCityterminacomconfusão(Foto:OSCARDELPOZO/AFP

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