Atlético de Madrid x Manchester City termina com confusão no vestiário

Após a eliminação do Atlético de Madrid para o Manchester City na Champions League, a tensão tomou conta do Estádio Metropolitano. Jogadores das equipes saíram de campo discutindo fortemente e a confusão foi para o vestiário. Inclusive, a polícia local precisou intervir.Imagens da transmissão da partida captaram o zagueiro Savic apontando o dedo e discutindo com Grealish, que respondeu com risadas e provocações. Depois Vrsaljko discute agressivamente com Walker e tenta partir para cima do lateral-direito do City.