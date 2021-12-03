  • Atlético de Madrid x Mallorca: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga
futebol

Atlético de Madrid x Mallorca: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Em casa, os Colchoneros vão em busca de uma vitória para diminuir a vantagem do líder Real Madrid no Campeonato Espanhol
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 14:20

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 14:20

Neste sábado, Atlético de Madrid e Mallorca se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da La Liga. Os Colchoneros ocupam a vice-liderança e, com um jogo a menos, estão sete pontos atrás do líder Real Madrid. Sendo assim, a equipe busca uma vitória para diminuir a vantagem do primeiro colocado na tabela. O confronto, no Wanda Metropolitano, está marcado para às 14h30.> Veja a tabela da La Liga
ATLÉTICO DE MADRIDOs Colchoneros vem de uma boa vitória fora de casa por 4 a 1 contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a vice-liderança da competição, com um jogo a menos, e precisa de uma vitória em casa para diminuir a desvantagem para o líder Real Madrid.
> Presidente do Barcelona, Joan Laporta, surpreende ao falar de atacante: 'É melhor que Mbappé'
MALLORCAO Mallorca chega para o confronto após vencer pela primeira rodada da Copa do Rei. A temporada da equipe até aqui é marcada por muitos empates. São sete empates em 15 rodadas disputadas na La Liga. O time ocupa a 14ª colocação do Campeonato Espanhol.FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x MallorcaLa Liga - 16ª rodada
Data e horário: 04/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Savic, Giménez e Hermoso; De Paul, Koke, Lemar e Carrasco; Suárez e Griezmann.
Desfalques: João Félix (lesionado)
MALLORCA (Técnico: Luis García)Greif; Sastre, Gayá, Sedlar e Oliván; Battaglia, Febas, Antonio Sánchez e Llabrés; Niño e Abdón.
Desfalques: Antonio Raíllo e Takefusa Kubo (lesionados).
Crédito: AtléticodeMadridcomemorandogolsoboLevantenoCampeonatoEspanhol(Foto:JOSEJORDAN/AFP

