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Atlético de Madrid x Levante: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida de La Liga

Comandados de Simeone entram em campo nesta quarta, brigando por vaga na Champions...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 17:02
Na tarde desta quarta, vai ter bola rolando pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid receberá o Levante pela vigésima quarta rodada de La Liga, às 15h no Wanda Metropolitano. Os colchoneros seguem na briga por vaga na Champions, enquanto os visitantes tentam se salvar do rebaixamento. ATLÉTICO DE MADRIDA equipe da capital espanhola segue em quinto na tabela e briga de maneira acirrada com o Barcelona. As duas equipes estão empatadas com 39 pontos somados, mas os catalães estão na frente porque têm maior saldo de gols. A forma recente dos comandados de Simeone não é tão regular. Apesar de terem vencido de maneira heroica na última rodada, o Atleti soma três derrotas nos últimos cinco jogos, inclusive, uma eliminação na Copa do Rei para a Real Sociedad.LEVANTEO time de Valência é o lanterna do campeonato, com apenas 11 pontos e faltando 14 jogos para o fim, não pode pensar em deixar de pontuar, se quiser se livrar do rebaixamento. O Levante está a oito pontos do vice-lanterna Cádiz e a nove do primeiro na zona, que é o Alavés. O último na zona neutra é o Granada, que tem 24 pontos. Nos últimos cinco jogos, os valencianos perderam quatro e venceram apenas um. Para piorar, a equipe não poderá contar com o artilheiro Campaña para a partida.
FICHA TÉCNICA:Local: Wanda Metropolitano, Madri (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroOnde assistir: ESPN e Star+
ATLETICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak, Llorente, Savic, Hermoso, Reinildo, Correa, Koke, De Paul, Lemar, Suárez e João Félix.Desfalques: Wass, Griezman, Giménez e Felipe (suspenso)
LEVANTE (Técnico: Alessio Lisci)Cárdenas, Cáceres, Duarte, Vezo, Son, Melero, Malsa, Morales, de Fruos e Gomez.Desfalques: Campaña, Mustafi e Postigo
Crédito: AtleticodeMadridrecebeoLewanteemcasapeloEspanhol(Foto:AFP

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