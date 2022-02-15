Atlético de Madrid x Levante: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida de La Liga

Na tarde desta quarta, vai ter bola rolando pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid receberá o Levante pela vigésima quarta rodada de La Liga, às 15h no Wanda Metropolitano. Os colchoneros seguem na briga por vaga na Champions, enquanto os visitantes tentam se salvar do rebaixamento. ATLÉTICO DE MADRIDA equipe da capital espanhola segue em quinto na tabela e briga de maneira acirrada com o Barcelona. As duas equipes estão empatadas com 39 pontos somados, mas os catalães estão na frente porque têm maior saldo de gols. A forma recente dos comandados de Simeone não é tão regular. Apesar de terem vencido de maneira heroica na última rodada, o Atleti soma três derrotas nos últimos cinco jogos, inclusive, uma eliminação na Copa do Rei para a Real Sociedad.LEVANTEO time de Valência é o lanterna do campeonato, com apenas 11 pontos e faltando 14 jogos para o fim, não pode pensar em deixar de pontuar, se quiser se livrar do rebaixamento. O Levante está a oito pontos do vice-lanterna Cádiz e a nove do primeiro na zona, que é o Alavés. O último na zona neutra é o Granada, que tem 24 pontos. Nos últimos cinco jogos, os valencianos perderam quatro e venceram apenas um. Para piorar, a equipe não poderá contar com o artilheiro Campaña para a partida.