Atlético de Madrid x Levante: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Depois de se enfrentarem na última quarta-feira em jogo atrasado do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Levante ficam frente a frente mais uma vez neste sábado. Pela 24ª rodada da La Liga, as equipes jogam no Wanda Metropolitano, às 12h15 (de Brasília).

+ Veja a tabela da La LigaLíder do Campeonato Espanhol com 55 pontos e um jogo a menos, o Atlético de Madrid busca o título nacional depois de sete anos de jejum. Com dois empates nos últimos três jogos, a equipe de Diego Simeone busca voltar à boa fase para confirmar o 11º título de sua história.

- Vamos voltar a encontrar uma equipa que joga muito bem. Que joga de formas diferentes: pressiona alto, vão para o contra-ataque, jogam no 4-4-2, 4-3-3, defesa de cinco... Vamos tentar levar o jogo onde pensamos que podemos prejudicá-los - disse Simeone.

No meio da tabela, o Levante quer impor ao Atlético de Madrid sua primeira derrota em casa no Campeonato Espanhol. No entanto, o técnico Paco López sabe que enfrentar o líder do torneio não será nada fácil.

- Vamos jogar contra o líder, contra o time que só perdeu uma partida. Já vimos outro dia. Não é só o que você quer fazer, mas o que o rival deixa fazer. Eles tiveram a posse e a iniciativa no jogo. Isso pode acontecer de novo. Vamos tentar fazer o melhor jogo possível sem abrir mão do nosso DNA - disse López.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x LevanteCampeonato Espanhol - 24ª rodada

Data e horário: 20/02/2021, às 12h15 (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Mario Melero LópezAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Aitor Villate MartínezOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Vrsaljko, Koke, Saúl Ñíguez, Llorente e Carrasco; Suárez e Correa.

Desfalques: Lemar, Herrera e Dembélé (Covid-19); Trippier (suspenso).

LEVANTE (Técnico: Paco López)Fernández; Jorge Miramon, Postigo, Rober e Clerc; De Frutos, Radoja, Malsa e Morales; Roger e Bardhi.