Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid x Huesca: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Diego Simeone abriu vantagem na liderança para o Real Madrid na última rodada e busca se aproximar do título espanhol faltando apenas sete partidas...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 13:20
Crédito: Atlético voltou a viver bom momento no Campeonato Espanhol (JAVIER SORIANO / AFP
O Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, encara o Huesca nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), buscando se aproximar cada vez mais do título da La Liga. O time de Simeone vem embalado após golear o Eibar por 5 a 0 e reencontrar o bom futebol apresentado no primeiro turno.Favoritos?
- Quanto faltarem cinco rodadas, nós veremos. Faltam sete jogos e tem quatro equipes igualadas. Está muito apertado e irá vencer quem merecer. O Huesca está jogando muito bem, tem um estilo bem definido. A equipe está respondendo, com vontade de ganhar toda partida e irão lutar até o fim - avalia Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Realidades distintas
Enquanto os colchoneros só dependem de si para serem campeões da La Liga, além de figurar na liderança boa parte do campeonato, o Huesca vive outra realidade. O clube recém-promovido da segunda divisão luta por sua permanência e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas com uma partida a mais do que o Valladolid.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Huesca
Data e horário: 22/4/2021, às 14h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Gimenez, Savic e Lodi; Carrasco, Koke, Herrera e Saul; Correa e Llorente
Desfalques: Luis Suárez e João Félix (machucados)
HUESCA (Técnico: Juan José Rojo Martín)Fernandez; Pulido, Insua e Siovas; Lopez, Ferreiro, Mosquera, Seoane e Galan; Mir e Ramirez
Desfalques: Pablo Maffeo (machucado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados