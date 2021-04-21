Atlético de Madrid x Huesca: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Atlético voltou a viver bom momento no Campeonato Espanhol (JAVIER SORIANO / AFP

O Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, encara o Huesca nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), buscando se aproximar cada vez mais do título da La Liga. O time de Simeone vem embalado após golear o Eibar por 5 a 0 e reencontrar o bom futebol apresentado no primeiro turno.Favoritos?

- Quanto faltarem cinco rodadas, nós veremos. Faltam sete jogos e tem quatro equipes igualadas. Está muito apertado e irá vencer quem merecer. O Huesca está jogando muito bem, tem um estilo bem definido. A equipe está respondendo, com vontade de ganhar toda partida e irão lutar até o fim - avalia Simeone.

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Realidades distintas

Enquanto os colchoneros só dependem de si para serem campeões da La Liga, além de figurar na liderança boa parte do campeonato, o Huesca vive outra realidade. O clube recém-promovido da segunda divisão luta por sua permanência e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas com uma partida a mais do que o Valladolid.

FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Huesca

Data e horário: 22/4/2021, às 14h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Gimenez, Savic e Lodi; Carrasco, Koke, Herrera e Saul; Correa e Llorente

Desfalques: Luis Suárez e João Félix (machucados)

HUESCA (Técnico: Juan José Rojo Martín)Fernandez; Pulido, Insua e Siovas; Lopez, Ferreiro, Mosquera, Seoane e Galan; Mir e Ramirez