Atlético de Madrid x Granada: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid recebe o Granada nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), pela La Liga. Embora a equipe de Diego Simeone não brigue pelo título do Campeonato Espanhol, o clube colchonero luta por uma vaga na próxima edição da Champions League.ESTUDOU O RIVAL- Nós conhecemos as características dos jogadores, possuem um estilo muito vertical, como Suárez e Machís. Sempre demonstraram um bom jogo ofensivo. Não posso saber o que Karanka fará como treinador, mas sabemos de suas características ofensivas - disse Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.