Atlético de Madrid x Granada: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid recebe o Granada nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), pela La Liga. Embora a equipe de Diego Simeone não brigue pelo título do Campeonato Espanhol, o clube colchonero luta por uma vaga na próxima edição da Champions League.ESTUDOU O RIVAL- Nós conhecemos as características dos jogadores, possuem um estilo muito vertical, como Suárez e Machís. Sempre demonstraram um bom jogo ofensivo. Não posso saber o que Karanka fará como treinador, mas sabemos de suas características ofensivas - disse Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
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NOVIDADE NO PEDAÇOApós recentes campanhas positivas no Campeonato Espanhol, o Granada luta contra o rebaixamento na atual temporada. Por conta do recente desempenho negativo, o clube contratou Aitor Karanka para o cargo de técnico e o profissional fará sua estreia nesta quarta-feira.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Granada
Data e horário: 20/4/2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Vrsaljko, Savic e Hermoso; Llorente, Koke, De Paul e Carrasco; Griezmann e Correa; Matheus Cunha
Desfalques: José Giménez, João Félix, Thomas Lemar e Héctor Herrera (machucados). Felipe e Geoffrey Kondogbia (suspensos)
GRANADA (Técnico: Aitor Karanka)Maximiano; Quini, Díaz, Duarte, Sánchez e Escudero; Puertas e Milla; Collado; Molina e Machís
Desfalques: Germán Sánchez (suspenso)