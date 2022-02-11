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Atlético de Madrid x Getafe: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, projetou o confronto e destacou que o Getafe é intenso e que trabalha bem sob pressão...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 14:14
Depois da goleada sofrida pelo Barcelona, o Atlético de Madrid mira voltar ao G4 da La Liga. Neste sábado, os Colchoneros enfrentam o Getafe no Estádio Wanda Metropolitano, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.> Chelsea rival do Corinthians x Chelsea adversário do Palmeiras: qual é melhorPor causa da derrota do último fim de semana para o Barcelona, o time de Diego Simeone caiu para a quinta colocação na tabela, com 36 pontos. Nesse sentido, o Atlético precisa da vitória para retornar à zona de classificação para a Champions League e afastar o momento ruim na temporada.
- O Getafe é intenso, trabalha bem sob pressão, tem muita chegada com muita gente na segunda linha e se sente bem em equipe - disse o técnico Diego Simeone, na entrevista coletiva antes do jogo.
O Getafe, por sua vez, apesar de estar na 15ª colocação, vive boa fase na temporada. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Inclusive, uma das vitórias foi diante do Real Madrid.FICHA TÉCNICAAtlético de Madrid x Getafe
Data e horário: 12/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: José Luis González González e Iker De Francisco GrijalbaTransmissão: Star+ e ESPN
PROVÁVEIS TIMES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez e Hermoso; De Paul, Koke e Lemar; Carrasco, João Felix (Correa) e Suárez.
Desfalques: Griezmann, Kondogbia, Llorente e Daniel Wass.
GETAFE (Técnico: Quique Flores)Diego Conde; Suarez, Dakonam, Mitrovic, Cuenca e Olivera; Alena e Maksimovic, Arambarri; Sandro e Unal.
Desfalque: Vitolo, David Soria, Mathías Olivera, Jose Juan Macias e Sabit Abdulai.
Crédito: Abolarolaàs17h(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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