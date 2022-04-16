Atlético de Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta final. Neste domingo, o Atlético de Madrid, que briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, recebe o Espanyol. O jogo acontece no Wanda Metropolitano, às 11h15 (de Brasília).ATLÉTICO DE MADRIDBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League com Betis e Real Sociedad, o time de Diego Simeone tenta esquecer a eliminação recente no torneio continental. Após engatar uma grande sequência, os Colchoneros perderam na última rodada para o Mallorca, por 1 a 0.
ESPANYOLDe volta à elite este ano, o clube de Barcelona faz campanha segura e não corre riscos de rebaixamento. Com 39 pontos, os catalães estão na 11ª colocação, com 11 pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe de Vicente Moreno venceu o Celta de Vigo por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x EspanyolLa Liga - Campeonato Espanhol32ª RodadaData e horário: 17/04/2022, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Jorge Figueroa VázquezAssistentes: Ricardo De Burgos Bengoetxea e Ángel Nevado RodríguezTransmissão: ESPN 4 e Star+
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo e Carrasco; Koke, Kondogbia e De Paul; João Félix e Griezmann.
ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego López; Gil, Calero, Cabrera e Pedrosa; Bare, Darder, Embarba, Vilhena e Puado; Raúl de Tomás.