Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Atlético de Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Atlético de Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste domingo, na capital espanhola, pela 32ª rodada do torneio nacional. Colchoneros tentam se recuperar de queda na Champions no meio da semana...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 13:35

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol, que está em sua reta final. Neste domingo, o Atlético de Madrid, que briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, recebe o Espanyol. O jogo acontece no Wanda Metropolitano, às 11h15 (de Brasília).ATLÉTICO DE MADRIDBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League com Betis e Real Sociedad, o time de Diego Simeone tenta esquecer a eliminação recente no torneio continental. Após engatar uma grande sequência, os Colchoneros perderam na última rodada para o Mallorca, por 1 a 0.
Veja a tabela e os jogos da La Liga
ESPANYOLDe volta à elite este ano, o clube de Barcelona faz campanha segura e não corre riscos de rebaixamento. Com 39 pontos, os catalães estão na 11ª colocação, com 11 pontos a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe de Vicente Moreno venceu o Celta de Vigo por 1 a 0.
Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2021/22
Atlético de Madrid x EspanyolLa Liga - Campeonato Espanhol32ª Rodada​Data e horário: 17/04/2022, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Jorge Figueroa VázquezAssistentes: Ricardo De Burgos Bengoetxea e Ángel Nevado RodríguezTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo e Carrasco; Koke, Kondogbia e De Paul; João Félix e Griezmann.
ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego López; Gil, Calero, Cabrera e Pedrosa; Bare, Darder, Embarba, Vilhena e Puado; Raúl de Tomás.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados