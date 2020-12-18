futebol

Atlético de Madrid x Elche; veja onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Diego Simeone ocupa a liderança do Campeonato Espanhol e procura se consolidar diante do modesto Elche, que luta para se distanciar do rebaixamento...
LanceNet

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 10:44

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, recebe o Elche neste sábado, às 10h (horário de Brasília), e visa permanecer no topo da classificação. A equipe de Simeone vem de derrota no Derby de Madri, mas espera reverter a situação contra a modesta equipe visitante que busca se distanciar da zona do rebaixamento.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Palavras do Cholo
- Sigo pensando na gente, em melhorar a equipe, o clube, os números da última temporada. Buscamos crescer e com sorte, seguindo nossa linha partida a partida, conseguimos nossos objetivos. Amanhã teremos um rival que está jogando bem e só nos importa este jogo - afirmou Simeone.Favoritos
Nesta sexta-feira, Germán Burgos, ex-auxiliar do Cholo, afirmou que o Atlético de Madrid era o favorito para ganhar o Campeonato Espanhol desta edição. A equipe tem a melhor defesa do torneio, com apenas quatro gols sofridos, e o 4º melhor ataque, além de ter três jogos a menos do que a vice-líder Real Sociedad e duas partidas a menos do que o Real Madrid.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Elche
Data e horário: 19/12/2020, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savic, Felipe e Hermoso; Llorente, Koke, Saul e Carrasco; João Félix e Suárez.
Desfalques: Diego Costa, Giménez, Manu Sánchez e Hector Herrera (machucados).
ELCHE (Técnico: Juan José Rojo Martín)Badia; Barragan, Verdu, Gonzalez e Josema; Guti, Marcone e Fidel; Morente, Boye e Milla
Desfalques: Guido Carrillo (machucado).

