Atlético de Madrid x Celta: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

O líder do Campeonato Espanhol entra em campo neste domingo. No encerramento da 22ª rodada, o Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo, no Estádio Wanda Metropolitano, às 17h (de Brasília), em busca da nova vitória consecutiva na competição.

+ Veja a tabela da La LigaCom desfalques, mas pensando na nona vitória em sequência no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid não espera um jogo fácil. Técnico colchonero, Diego Simeone elogiou o compatriota Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional.

- A chegada do Coudet deu muito mais personalidade e força no seu jogo ofensivo do que sempre teve. Muita pressão no campo rival e faz com que fique muito perto do gol após a recuperação. E a confiança, a equipe pode ver isso com a mudança, começou muito bem - disse Simeone.

Após um excelente início em sua chegada, mas com uma fase complicada logo em sequência, o Celta tenta buscar a regularidade. Eduardo Coudet, no entanto, sabe da dificuldade de enfrentar o líder da competição nacional.

- Em relação ao rival, vamos enfrentar o melhor time do campeonato com o melhor treinador do campeonato com certeza. Temos que fazer um grande jogo para conseguir um grande resultado - disse Coudet.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e MessiFICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x CeltaCampeonato Espanhol - 22ª Rodada​Data e horário: 08/02/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: Isidro Díaz de Mera Escuderos e Rubén Becerril GómezOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Felipe; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar e Saúl; Correa e Suárez.

Desfalques: João Félix, Dembélé, Hermoso e Carrasco (Covid-19).

CELTA (Técnico: Eduardo Coudet)Blanco; Mallo, Araújo, Murillo e Martín; Tapia, Méndez, Suárez e Nolito; Mina e Iago Aspas.