Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone conquistou grande vitória sobre o Osasuna na última rodada e espera voltar ao G-4 da La Liga.SEGUIR EVOLUINDO- Precisamos seguir evoluindo como fizemos nas duas últimas partidas que tivemos regularidade para manter um jogo estável que buscamos e queremos. O Campeonato Espanhol é sempre complicado. Temos que pensar na gente. Na semana passada, começamos um torneio de 14 partidas e é nisso que temos que pensar - disse Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
BRIGA PELA CHAMPIONSO Atlético de Madrid está distante do Real Madrid, que luta pelo título nacional. Com isso, a equipe colchonera luta para garantir um lugar no G-4 e tem os mesmos 42 pontos que o Barcelona, que ocupa o 4º lugar. O Betis está na 3ª colocação com 46 pontos.
Data e horário: 26/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez e Reinildo; Llorente, Kondogbia, Herrera e Carrasco; Suárez e Félix
Desfalques: Koke, Daniel Wass e Matheus Cunha (machucados)
CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Dituro; Mallo, Aidoo, Araujo e Galan; Beltran; Mendez, Suarez e Cervi; Mina e Aspas
Desfalques: Nenhum