Atlético de Madrid x Betis: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Betis, de Sevilla, neste domingo, às 12h15, no Wanda Metropolitano. A partida vai ter Transmissão da ESPN Brasil. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLAs duas vezes entraram na rodada dentro do G7, sonhando com a liderança da La Liga. O Betis começou em quarto, com 21 pontos, enquanto os Colchoneros abriram o fim de semana em sexto, com 19, mas em 10 partidas.