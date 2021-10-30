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Atlético de Madrid x Betis: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Partida deste domingo é válida pela 12ª rodada da La Liga. Dentro do G7, ambos ainda sonham com a liderança. A bola vai rolar às 12h15...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 14:15
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Betis, de Sevilla, neste domingo, às 12h15, no Wanda Metropolitano. A partida vai ter Transmissão da ESPN Brasil. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLAs duas vezes entraram na rodada dentro do G7, sonhando com a liderança da La Liga. O Betis começou em quarto, com 21 pontos, enquanto os Colchoneros abriram o fim de semana em sexto, com 19, mas em 10 partidas.
Na La Liga, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. O Grupo dos Sete Primeiros TEM AINDA Real Sociedad (24), Real Madrid (22), Sevilla (21), Osasuna (19) e Rayo Vallecano (19). FICHA TÉCNICA Atlético de Madrid x Betis 12ª Rodada fazer Campeonato Espanhol / La Liga Data e horário: 31/10/2021, às 12h15 (de Brasília) Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP) Transmissão: ESPN Brasil PROVÁVEIS TIMES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone) Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso e Carrasco; Koke e Herrera; João Félix, Griezmann e Suárez;
Desfalques: Kondogbia, Lemar e Llorente (machucados)
BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini) Bravo; Montoya, Pezzella, Víctor Ruiz e Álex Moreno; Rodríguez, William Carvalho e Fékir; Canales, Juanmi e Borja Iglesias
Desfalques: Sabaly e Camarasa (machuacados); Gonzalez (suspenso)

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