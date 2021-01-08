  • Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: prováveis times, desfalques e onde assistir
Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 12h15 (de Brasília), pela 18ª rodada da La Liga...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 12:04

LanceNet

Crédito: Equipes se enfrentarão no Wanda Metropolitano (AFP
Em um clássico histórico do futebol espanhol, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao vão se enfrentar neste sábado, às 12h15 (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.
+ Entenda a maior rivalidade entre clubes irmãos em La LigaApós ser eliminado da Copa do Rei por um clube da terceira divisão, o Atlético de Madrid busca manter a grande fase recente no Campeonato Espanhol. Atual líder, com 38 pontos, a equipe comandada por Simeone venceu as últimas quatro partidas na competição. Os Colchoneros estão dois pontos à frente do vice-líder Real Madrid, mas ainda tem dois jogos a menos em relação ao rival.
+ Quint alcança o Atlético de Madrid? Confira a tabela completa da La Liga
O Athletic Bilbao, por sua vez, tem uma campanha bastante irregular no torneio. Na nona posição, com 21 pontos, o clube basco trocou de técnico recentemente, e na estreia de Marcelino Toral, na última quarta-feira, a equipe perdeu para o Barcelona por 3 a 2. Desfalcado de Unai López, o novo comandante contará com Muniain e Iñaki Williams para levar perigo ao gol de Oblak.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 09/01/2021, às 12h15 (de Brasília)​Local: Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)Árbitro: Alejandro José Hernández HernándezOnde assistir: Fox Sports
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Trippier (Vrsaljko), Savic, Felipe, Hermoso e Carrasco; Llorente, Koke e Lemar; Joao Félix (Correa) e Luis Suárez.
Desfalque: Héctor Herrera.
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino Toral)Unai Simón; Capa, Núñez, Iñigo Martínez e Balenziaga; De Marcos (Berenguer), Vencedor, Dani García e Muniain; Raúl García e Williams.
Desfalques: Nolaskoain, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche e Unai López.

