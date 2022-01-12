Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Supercopa da Espanha

O Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, enfrenta o Athletic Bilbao pela semifinal da Supercopa da Espanha nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe basca é a atual detentora da competição e busca defender a conquista no domingo.IMPORTÂNCIA DO JOGO​- Quando você coloca a camisa do Atlético de Madrid, todas as partidas são importantes. Só nos interessa melhorar e vencer a partida que teremos amanhã. Jogaremos contra uma equipe que compete muito bem, que tem uma intensidade muito alta, mas com equilíbrio desde a chegada de Marcelino - comentou Simeone, técnico do Atlético de Madrid.