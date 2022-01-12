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Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Supercopa da Espanha

Vencedor do confronto pela semifinal do torneio irá encarar Real Madrid ou Barcelona no domingo. Na última edição, equipe basca conseguiu vencer o torneio...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 13:47

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:47

O Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, enfrenta o Athletic Bilbao pela semifinal da Supercopa da Espanha nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe basca é a atual detentora da competição e busca defender a conquista no domingo.IMPORTÂNCIA DO JOGO​- Quando você coloca a camisa do Atlético de Madrid, todas as partidas são importantes. Só nos interessa melhorar e vencer a partida que teremos amanhã. Jogaremos contra uma equipe que compete muito bem, que tem uma intensidade muito alta, mas com equilíbrio desde a chegada de Marcelino - comentou Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
NOVA TENTATIVA​Desde que a Supercopa mudou o seu formato e passou a adotar quatro clubes competindo pelo título, o Atlético de Madrid ainda não venceu o torneio. Na primeira edição, os colchoneros foram derrotados na decisão contra o Real Madrid nos pênaltis, enquanto a equipe de Simeone não participou da última competição.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Athletic Bilbao
Data e horário: 13/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: King Fahd Stadium, em Riade (SAU)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Llorente, Gimenez, Hermoso e Lodi; Lemar, De Paul, Koke e Carrasco; Correa e Suárez
Desfalques: Antoine Griezmann e Stefan Savic (machucados)
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez e Balenziaga; Berenguer, Zarraga, D. Garcia e Muniain; Raúl Garcia e Iñaki Williams
Desfalques: Unai Nunez e Unai Vencedor (machucados)
Crédito: DueloentreAtléticodeMadrideAthleticBilbaoprometeequilíbrio(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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