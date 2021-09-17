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Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo do Espanhol

Terceiro e quinto colocados na tabela da La Liga medem forças neste sábado, no Estádio Wanda Metropolitano. Equipes vêm embaladas por sequências de triunfos no torneio...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 16:56
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Atlético de Madrid e Athletic Bilbao fazem um duelo importante pelas primeiras colocações na tabela do Campeonato Espanhol neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP). As equipes vêm embaladas por vitórias na competição. ATÉTICO DE MADRIDO time comandado por Diego Simeone, que bateu Espanyol (2 a 1) na última rodada, tem os mesmos dez pontos que o líder Real Madrid e que o Valencia, segundo colocado, mas está em desvantagem no saldo de gols.
- Não tenho nenhuma dúvida de que temos um grupo muito bom e, a partir disso, temos de ser uma equipe. Amanhã (sábado) vamos procurar fazer um bom jogo, contra um dos adversários que está em melhor forma nesta Liga e que tem um grande treinador - disse Simeone, confirmando que João Félix e Antoine Griezmann deverão jogar juntos mais uma vez.
+ Confira a tabela e a classificação da La Liga
ATHLETIC BILBAOO Bilbao vem de um triunfo sobre o Mallorca por 2 a 0, com gols Dani Vivian e Iñaki Williams. Nos últimos quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates. O time tem oito pontos e busca se colocar na zona de classificação para a Champions League. O técnico Marcelino García Toral sabe o tamanho do desafio.
- É o atual campeão e a isso se junta o trabalho de um grande treinador. O Atlético é candidato ao título e obviamente é um dos times que mais se reforçou. Sabemos o que queremos fazer e sob esse ponto de vista, estamos muito satisfeitos. Mas o campeonato está apenas começando e o que fazemos bem tem que durar para que a melhora seja constante - analisou o treinador.FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x Athletic BilbaoCampeonato Espanhol5ª Rodada​Data e horário: 18/09/2021, às 11h15 (de Brasília)​Local: Estádio Wanda MetropolitanoÁrbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Alejandro Muñiz RuizTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, João Félix, Carrasco; Suarez, Griezmann.
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino García Toral)Unai Simón; Lekue, Davi Vivian, Íñigo Martínez e Balenziaga; Álex Berenguer, Unai Vencedor, Dani García e Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

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