Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid recebe o Alavés neste sábado, às 16h (horário de Braília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone vive um grande momento na La Liga, mas busca se consolidar na zona de Champions League e abrir diferença para o Betis.NO CAMINHO CERTO- Nosso rival tem muitas necessidades, sabemos como joga, tem uma intensidade alta, rouba muito no campo rival e devemos estar muito atentos. É uma partida muito importante. A equipe segue um rumo que deve ser acompanhado - disse Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.