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Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Equipe colchonera luta para se consolidar na zona de Champions League...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:25
O Atlético de Madrid recebe o Alavés neste sábado, às 16h (horário de Braília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone vive um grande momento na La Liga, mas busca se consolidar na zona de Champions League e abrir diferença para o Betis.NO CAMINHO CERTO- Nosso rival tem muitas necessidades, sabemos como joga, tem uma intensidade alta, rouba muito no campo rival e devemos estar muito atentos. É uma partida muito importante. A equipe segue um rumo que deve ser acompanhado - disse Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
GRANDE SEQUÊNCIANos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol, o clube colchonero venceu todos os seus confrontos. Nesse período, a equipe da capital também eliminou o Manchester United na Champions League e vive um momento de plena confiança.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Alavés
Data e horário: 2/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, De Paul e Carrasco; Suárez e João Félix
Desfalques: Matheus Cunha e Thomas Lemar (machucados). Angel Correa e Koke (suspenso)
ALAVÉS (Técnico: José Luís Mendilibar)Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune e Duarte; Mendez, Escalante, Loum e Rioja; Joselu e Vallejo
Desfalques: Javi Lopez (machucado)
Crédito: AtléticodeMadridviveótimasequêncianaLaLiga(Foto:OSCARDELPOZO/AFP

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