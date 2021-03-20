Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: CESAR MANSO / AFP

Eliminado da Champions League durante a semana, o Atlético de Madrid agora foca as atenções totalmente no Campeonato Espanhol. E neste domingo, o líder da competição entra em campo contra o Alavés, buscando mais três pontos. O jogo acontece no Wanda Metropolitano, às 14h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela da La LigaDepois de um início arrasador de temporada, onde parecia colocar uma mão na taça da La Liga, o Atlético de Madrid caiu de produção recentemente e o técnico Diego Simeone sabe disso. O argentino fez questão de jogar a culpa para si e disse que ele precisa fazer sua equipe jogar melhor.

- Sinto que a equipe dá tudo tanto do lado físico como na intenção e procura da bola. Tenho que me exigir porque a responsabilidade é minha. Não procuramos desculpas e quem tem que melhorar sou eu. O primeiro passo é crescer eu primeiro - disse Simeone.

Vice-lanterna do Campeonato Espanhol, o Alavés tenta surpreender o líder Atlético de Madrid. A eliminação para o Chelsea na Champions League, porém, não motiva o time de Abelardo Fernández, que fez questão de elogiar os Colchoneros.

- Não nos importamos porque se tivessem passado estaríamos dizendo agora que estão num grande momento. É uma equipe que joga sempre da mesma forma, defendendo muito bem, estando muito vertical e lançando muitas bolas. São super competitivos em todos os momentos das partidas - disse.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x AlavésCampeonato Espanhol - 28ª rodada

Data e horário: 21/03/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri(ESP)Árbitro: Juan Martínez MunueraAssistentes: Pablo González Fuertes e Israel Bárcena RodríguezOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Lemar, Koke, Llorente e Carrasco; Suárez e Correa

Desfalques: João Félix (suspenso).

ALAVÉS (Técnico: Abelardo Fernández)Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Pellistri, Pons, Battaglia e Rioja; Méndez e Joselu.