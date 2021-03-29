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Atlético de Madrid volta à carga pela contratação do meia Fabián Ruiz

Jogador do Napoli já foi alvo do clube espanhol anteriormente, mas italianos insistem em dizer que só venderão o meio-campista por mais de R$ 340 milhões...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 18:38
Crédito: Divulgação / Site oficial do Napoli
Homem de confiança do técnico Gennaro Gattuso no Napoli, o meio-campista Fabián Ruiz voltou a ser alvo do Atlético de Madrid. Especulado no clube espanhol na virada do ano, o jogador pode receber uma proposta dos Colchoneros em breve, de acordo com a imprensa italiana.
+ Veja a tabela da La LigaNesta segunda-feira, o jornal "La Gazzetta dello Sport" informou que Fabián Ruiz, apesar de estar bem e adaptado à cidade de Nápoles, gostaria de voltar ao seu país. Outro ponto abordado pelo periódico é que o treinador Diego Simeone tem certeza que o atleta encaixaria bem no Atléti.
- Fabián mora bem em Nápoles, gosta da cidade e da paixão dos torcedores. Mas a tentação de voltar à La Liga é maior do que qualquer emoção. Simeone está convencido de que Fabián Ruiz é o elemento ideal para melhorar a qualidade do seu meio-campo. O próprio jogador não escondeu a simpatia pelo treinador do Atlético e a sua estima por ele. Se tiver que escolher, Fabián não hesitará em aceitar a oferta do clube alvirrubro - mencionou o jornal.
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Curiosamente, nesta segunda-feira, Fabián Ruiz participou de entrevista coletiva da seleção espanhola, que se prepara para o jogo contra o Kosovo, pelas Eliminatórias, na próxima quarta-feira, e falou que não pensa sobre o futuro no momento. Entretanto, o meio-campista ressaltou a competitividade do Campeonato Espanhol.
- Neste momento estou muito feliz por estar com a seleção, é um sonho para mim. Tenho mais dois anos de contrato com o Napoli e estou feliz lá. Só penso no jogo de quarta-feira - disse.
- Não tenho dúvidas de que o Campeonato Espanhol é um dos mais competitivos do mundo. Cada jogador olha para o seu futuro e às vezes você tem que deixar seu país em busca de felicidade e trabalho. Não sei qual é o torneio melhor, mas a nossa é uma das três melhores competições do mundo - completou.
Em dezembro, quando o Atlético de Madrid mostrou interesse em Fabián Ruiz, o Napoli disse que só liberava o atleta por 50 milhões de euros (R$ 341 milhões na cotação atual).

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