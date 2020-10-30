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futebol

Atlético de Madrid visita o Osasuna para tentar a terceira vitória seguida

Comandados de Diego Simeone vão ao norte da Espanha para tentar manter bom momento. Luis Suárez será poupado visando sequência na temporada...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 16:52
Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
Querendo se aproximar dos líderes do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid vai até a região da Navarra, no norte do país, neste sábado para enfrentar o Osasuna pela oitava rodada da competição nacional. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLVindo de duas vitórias consecutivas no torneio, os Colchoneros terão um adversário com campanha parecida até aqui. Assim como o Atléti, o Osasuna tem três vitórias. O clube do norte, entretanto, tem duas derrotas, além de um jogo a mais.
Para esta partida, Diego Simeone não contará com Luis Suárez. O uruguaio foi poupado visando a sequência na Liga dos Campeões, na próxima semana. Cenário que pode abrir para João Félix brilhar mais uma vez com a camisa vermelha e branca. O treinador argentino falou sobre o português.
- Estou bem claro do que precisamos do João e há um crescimento evidente, mas não por causa do jogo do outro dia. Cada jogador de futebol ocupa um lugar importante no campo. Não considero que liberdade seja jogar em qualquer lado, mas sim onde é mais importante para a equipa. Os jogadores são importantes quando fazem bem à equipe - disse Simeone.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESOsasuna: Herrera; Roncaglia, Unai García, David García e Cruz; Vidal, Oier, Perez e Jony; Gallego, Rúben García.
Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez e Renan Lodi; Lemar, Llorente, Torreira e Koke; João Félix e Correa.

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