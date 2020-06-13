Atlético de Madrid visita Athletic Bilbao neste domingo em retorno do Campeonato Espanhol

Crédito: Oscar del Pozo / AFP

Após a paralisação do Campeonato Espanhol por conta da pandemia do novo coronavírus, o Atlético de Madrid retorna aos gramados neste domingo (14), contra o Athletic Bilbao, às 8h, pela 28ª rodada, no Estádio San Mamés, em Bilbao.

A equipe de Simeone luta para subir na tabela, que até então, ocupa a sexta posição, somando 45 pontos. O time da capital chega ao duelo sem João Félix, suspenso e lesionado. No ataque, Diego Costa pode ganhar uma chance como titular.