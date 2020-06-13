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Atlético de Madrid visita Athletic Bilbao neste domingo em retorno do Campeonato Espanhol

Sem João Felix, equipe de Simeone pode contar com Diego Costa iniciando como titular...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 14:04

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 14:04

Crédito: Oscar del Pozo / AFP
Após a paralisação do Campeonato Espanhol por conta da pandemia do novo coronavírus, o Atlético de Madrid retorna aos gramados neste domingo (14), contra o Athletic Bilbao, às 8h, pela 28ª rodada, no Estádio San Mamés, em Bilbao.
A equipe de Simeone luta para subir na tabela, que até então, ocupa a sexta posição, somando 45 pontos. O time da capital chega ao duelo sem João Félix, suspenso e lesionado. No ataque, Diego Costa pode ganhar uma chance como titular.
Apesar de não ter sua torcida para apoiar, o Athletic quer fazer valer o fator caso e garantir a terceira vitória em sequência na La Liga para encostar na parte de cima da tabela. E MAIS:

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