Atlético de Madrid visa contratação de Raúl de Tomás, do Espanyol

O Atlético de Madrid deve buscar a contratação do atacante Raúl de Tomás caso Diego Costa ou Álvaro Morata deixem a equipe nesta janela, de acordo com informações da “Cadena SER”. O jogador pertence ao Espanyol, foi a contratação mais cara da história do time na última temporada, mas devido ao rebaixamento da equipe, vê com bons olhos uma volta para a primeira divisão.
No contrato do jogador, há uma cláusula de rescisão que em caso de um rebaixamento do Espanyol para a segunda divisão, o atacante poderia sair emprestado por um ano desde que o novo clube arque com o seu salário. Esta medida facilita a vida dos colchoneros que não precisam negociar a transferência com a equipe do atleta.
No entanto, para alguém chegar, outro deve sair, uma vez que os clubes enfrentam um momento de crise financeira. Simeone quer vender Diego Costa, mas poucas equipes são capazes de pagar por uma transferência e bancar o salário do centroavante. A situação até o momento é de indefinição.