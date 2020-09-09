Atlético de Madrid visa contratação de Raúl de Tomás, do Espanyol

Crédito: Divulgação/Rayo Vallecano

O Atlético de Madrid deve buscar a contratação do atacante Raúl de Tomás caso Diego Costa ou Álvaro Morata deixem a equipe nesta janela, de acordo com informações da “Cadena SER”. O jogador pertence ao Espanyol, foi a contratação mais cara da história do time na última temporada, mas devido ao rebaixamento da equipe, vê com bons olhos uma volta para a primeira divisão.

No contrato do jogador, há uma cláusula de rescisão que em caso de um rebaixamento do Espanyol para a segunda divisão, o atacante poderia sair emprestado por um ano desde que o novo clube arque com o seu salário. Esta medida facilita a vida dos colchoneros que não precisam negociar a transferência com a equipe do atleta.