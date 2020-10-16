Atlético de Madrid viaja à Galícia para enfrentar o Celta de Vigo

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

Com uma vitória e dois empates em três jogos no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid entra em campo neste sábado pelo torneio nacional após a pausa por conta da data internacional da Fifa. Os Colchoneros enfrentam o Celta de Vigo, fora de casa, às 11h (de Brasília), no Estádio de Balaídos.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGAO time de Diego Simeone, que começou bem a competição com uma goleada por 6 a 1, tropeçou nas duas rodadas seguintes e agora precisa novamente de uma vitória para voltar a olhar para a parte de cima da tabela da competição nacional.

Com um calendário apertado e com muitos jogos em sequência, a equipe da capital precisará rodar o elenco. O técnico argentino Simeone sabe dos jogos seguidos e concordou que precisará colocar o elenco à prova.

- Que todos estejam disponíveis para dar o melhor de cada um. Temos um elenco importante em que todos nós possamos jogar e espero que eu consiga fazer da melhor maneira para que sejam felizes. Haverá muitos jogos e obviamente espero que possamos mostrar o que considero um bom plantel - disse Simeone.

PROVÁVEIS TIMESCelta de Vigo: Villar; Araujo, Aidoo, Murillo e Olaza; Tapia, Beltran, Nolito, Mor e Denis Suarez; Iago Aspas.