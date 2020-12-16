Atlético de Madrid vence time da quarta divisão e avança na Copa do Rei; veja outros resultados do dia

Na estreia da Copa do Rei, o Atlético de Madrid visitou o CD Cardassar, da quarta divisão espanhola, e o time de Diego Simeone avançou na competição eliminatória. Com gols de Lemar, Ricard Sánchez e Vrsaljko, os Colchoneros venceram por 3 a 0.
Poupando muitos titulares, o time de Diego Simeone não teve dificuldades para vencer o adversário. O time da capital abriu o placar com Lemar, arriscando de fora da área, ampliou com um golaço do lateral-direito Ricard Sánchez e fechou a conta com Vrsaljko após cruzamento de Torreira.
VALENCIA VENCE NA PRORROGAÇÃOQuem também se classificou, mas sem vida fácil, foi o Valencia. Os 'Che' enfrentaram o Terrassa, também da quarta divisão, fora de casa, e viram o donos da casa abrirem o placar com Pascual e Fernandez. Soler diminuiu aos 37 do segundo tempo, Musah empatou nos acréscimos e Gonçalo Guedes fez duas vezes na prorrogação para garantir a vaga com vitória por 4 a 2.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIACoruxo 0 x 4 MálagaLealtad 1 x 2 AlcorcónBurgos 2 x 0 AndorraCórdoba 1 x 0 AlbaceteL’Hospitalet 1 x 4 AlmeríaQuintanar 1 x 2 Sporting GijónSan Fernando 0 x 2 CastellónNumancia 4 x 1 Lorca DeportivaAmorebieta 1 x 0 LogronesBaleares 0 x 1 FuenlabradaIbiza Islas Pitiusas 0 x 2 SabadellInternacional de Madrid 0 x 3 LinaresLas Rozas 1 x 0 MirandesRacing Murcia 0 x 5 LevanteLlagostera 0 x 1 EspanyolTorrelavega 0 x 2 ZaragozaGuijuelo 0 x 1 MallorcaRayo Majadahonda 1 x 2 YeclanoMarbela 1 x 0 LleidaCalahorra 0 x 1 La NuciaCD Bunol 1 x 2 ElcheLeioa 0 x 6 VillarrealRincon 0 x 2 Alavés