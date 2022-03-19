Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano fora de casa e segue no G4 da La Liga

O Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 no Campo de Vallecas, pela 29ª rodada da La Liga. Os Colchoneros, que vem de uma classificação na Champions League sobre o Manchester United, chegaram a quinta vitória seguida. O gol foi marcado por Koke.> Veja a tabela da La Liga

VITÓRIA SUADAO duelo foi bem equilibrado. O Rayo Vallecano apostou nas jogadas pelas laterais, o Atlético de Madrid teve dificuldades para fazer a marcação pelos lados e sofreu pressão. A marcação do Rayo, por sua vez, também dificultava a criação da equipe de Simeone. Porém, na etapa final, os Colchoneros pressionaram no início e marcaram o gol que deu a vitória.

KOKE E JOÃO FÉLIXO gol que decidiu o resultado foi marcado por boa jogada entre João Félix e Koke. Aos 14 minutos, Koke tocou para João Félix e entrou em profundidade na área, enquanto o português deu apenas um toque com categoria para o meia marcar o gol.

CORREA EXPULSONo fim do segundo tempo, o árbitro aplicou o cartão vermelho direto para Ángel Correa por conta de uma agressão ao jogador adversário. Os companheiros de equipe cobraram o juiz, mas não adiantou.

TABELAO Atlético de Madrid avança para a terceira colocação do Campeonato Espanhol, mas segue 12 pontos atrás do líder Real Madrid, que joga com o Barcelona na rodada.