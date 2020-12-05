Atlético de Madrid vence o Valladolid e segue na liderança da La Liga

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Atlético de Madrid é mais líder do que nunca. Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe de Simeone recebeu o Valladolid e venceu por 2 a 0, com gols de Lemar e Llorente. As duas assistências saíram dos pés de Trippier.

VEJA A TABELA DA LA LIGACom um primeiro tempo fraco e sem gols, Simeone resolveu mexer na equipe. No intervalo, entrou Llorente e saiu Vitolo.

Com 10 minutos do segundo tempo, Lemar recebeu cruzamento rasteiro de Trippier e abriu o placar para os donos da casa. A partida era controlada pelo Atlético de Madrid com tranquilidade.

Seis minutos depois, Trippier tocou de cabeça, Llorente ganhou no alto e seguiu até o gol para marcar o segundo da partida e fechar o placar. Vitória consistente do Atlético de Madrid, que ainda não sabe o que é perder na La Liga.