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futebol

Atlético de Madrid vence o Valladolid e segue na liderança da La Liga

Lemar e Llorente garantiram mais uma vez os três pontos para a equipe de Simeone, que se isola cada vez mais na primeira colocação do campeonato...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 16:48
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Atlético de Madrid é mais líder do que nunca. Pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe de Simeone recebeu o Valladolid e venceu por 2 a 0, com gols de Lemar e Llorente. As duas assistências saíram dos pés de Trippier.
VEJA A TABELA DA LA LIGACom um primeiro tempo fraco e sem gols, Simeone resolveu mexer na equipe. No intervalo, entrou Llorente e saiu Vitolo.
Com 10 minutos do segundo tempo, Lemar recebeu cruzamento rasteiro de Trippier e abriu o placar para os donos da casa. A partida era controlada pelo Atlético de Madrid com tranquilidade.
Seis minutos depois, Trippier tocou de cabeça, Llorente ganhou no alto e seguiu até o gol para marcar o segundo da partida e fechar o placar. Vitória consistente do Atlético de Madrid, que ainda não sabe o que é perder na La Liga.
Com mais uma vitória, o Atlético de Madrid se mantém na liderança isolada da competição, com 26 pontos. Os colchoneros ainda têm um jogo a menos do que a segunda colocada, a Real Sociedad, que soma 24 pontos.

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