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futebol

Atlético de Madrid vence o Valladolid e conquista o título de La Liga

Equipe colchonera foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, mas entrou na segunda etapa com outra postura e sul-americanos são decisivos para a conquista do título após sete anos...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 14:51
Crédito: Suárez é abraçado por companheiros após marcar o gol do título do Atlético de Madrid (CESAR MANSO / AFP
O Atlético de Madrid é campeão espanhol! O time de Diego Simeone conquistou o título nacional após sete anos sem saber como era o gosto da taça da La Liga. Os colchoneros derrotaram o Valladolid de virada por 2 a 1 com participação decisiva de sul-americanos: Correa anotou o empate, enquanto Suárez marcou o gol que confirmou o troféu para o clube da capital.SUSTOSAos 17 minutos, o Valladolid armou um rápido contra-ataque, Óscar Plano foi lançado sem marcação, infiltrou a área do Atlético e abriu o placar para os mandantes. Aos 26, os colchoneros quase empataram após Yamiq cabecear contra a própria meta após cruzamento de Trippier, mas a bola saiu em escanteio.
> Veja a tabela final da La Liga
NERVOSISMOAos 31, Suárez recebeu uma bola pelo lado direito da grande área, driblou a marcação e finalizou com endereço, mas a defesa do Valladolid desviou o chute e impediu o empate. Os mandantes responderam com Weissman cabeceando com perigo para defesa tranquila de Oblak após cruzamento da esquerda.
ALÍVIOAos 11 minutos, o Atlético de Madrid chegou ao gol de empate após linda jogada individual de Correa driblando dois adversários e finalizando de bico para o fundo das redes. Aos 16, o Valladolid respondeu com Olaza mandando um balaço de fora da área para ótima defesa de Oblak e Weissman desperdiçou o rebote cabeceando pela linha de fundo.
QUE HISTÓRIA!Aos 21 minutos, a zaga da equipe mandante bobeou e entregou a bola nos pés de Suárez, que avançou livre de marcação, entrou na área e marcou o tento da virada colchonera. O uruguaio, que foi preterido pelo Barcelona no início da temporada, chegou a marca de 21 gols no Campeonato Espanhol e o 4º maior artilheiro da competição.

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