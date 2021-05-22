Atlético de Madrid vence o Valladolid e conquista o título de La Liga

Crédito: Suárez é abraçado por companheiros após marcar o gol do título do Atlético de Madrid (CESAR MANSO / AFP

O Atlético de Madrid é campeão espanhol! O time de Diego Simeone conquistou o título nacional após sete anos sem saber como era o gosto da taça da La Liga. Os colchoneros derrotaram o Valladolid de virada por 2 a 1 com participação decisiva de sul-americanos: Correa anotou o empate, enquanto Suárez marcou o gol que confirmou o troféu para o clube da capital.SUSTOSAos 17 minutos, o Valladolid armou um rápido contra-ataque, Óscar Plano foi lançado sem marcação, infiltrou a área do Atlético e abriu o placar para os mandantes. Aos 26, os colchoneros quase empataram após Yamiq cabecear contra a própria meta após cruzamento de Trippier, mas a bola saiu em escanteio.

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NERVOSISMOAos 31, Suárez recebeu uma bola pelo lado direito da grande área, driblou a marcação e finalizou com endereço, mas a defesa do Valladolid desviou o chute e impediu o empate. Os mandantes responderam com Weissman cabeceando com perigo para defesa tranquila de Oblak após cruzamento da esquerda.

ALÍVIOAos 11 minutos, o Atlético de Madrid chegou ao gol de empate após linda jogada individual de Correa driblando dois adversários e finalizando de bico para o fundo das redes. Aos 16, o Valladolid respondeu com Olaza mandando um balaço de fora da área para ótima defesa de Oblak e Weissman desperdiçou o rebote cabeceando pela linha de fundo.