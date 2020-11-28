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futebol

Atlético de Madrid vence o Valencia e divide a liderança do Espanhol

Equipe de Simeone pressionou, mas precisou de um gol contra para sair com a vitória. Com 23 pontos, Atleti alcança líder Real Sociedad na ponta da tabela
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LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 14:25

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:25

Crédito: Atlético vence e divide a liderança da La Liga - Divulgação / Atlético de Madrid
Neste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Valencia, fora de casa, por 1 a 0 e agora divide a liderança do Campeonato Espanhol ao lado da Real Sociedad. O zagueiro Lato, contra, marcou o único gol da partida.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 23 pontos no Campeonato Espanhol, dividindo a liderança com o líder Real Sociedad, que joga ainda joga na rodada. A equipe de Simeone volta aos gramados diante do Valladolid, no próximo sábado, às 14h30, em Madri.
O Atlético de Madrid segue invicto na atual edição da La Liga e atingiu 25 jogos seguidos sem perder no Campeonato Espanhol após a vitória deste sábado. São 301 dias sem saber o que é uma derrota no campeonato nacional.
O JOGO O Atlético de Madrid foi superior durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Domènech, do Valencia. Com pelo menos três defesas difíceis, o goleiro foi responsável por deixar o zero a zero no placar durante a primeira etapa.
Na segunda etapa, a equipe de Simene voltou melhor e, novamente, pressionou o Valencia. Logo aos 5 minutos, Lemar aproveitou o rebota do goleiro, chutou e o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista apareceu para cortar em cima da linha. O Atlético promoveu a entrada de João Félix e Carrasco, a pressão aumentou ainda mais. Deu certo.
Aos 33 minutos, Carrasco faz boa jogada pela esquerda, cruza forte, rasteiro e a bola explodiu no zagueiro Lato, entrando contra o próprio patrimônio. O gol deu tranquilidade ao Atlético de Madrid, que administrou o resultado até o fim, assumiu a liderança no Campeonato Espanhol.

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