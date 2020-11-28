Atlético de Madrid vence o Valencia e divide a liderança do Espanhol

Crédito: Atlético vence e divide a liderança da La Liga - Divulgação / Atlético de Madrid

Neste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Valencia, fora de casa, por 1 a 0 e agora divide a liderança do Campeonato Espanhol ao lado da Real Sociedad. O zagueiro Lato, contra, marcou o único gol da partida.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 23 pontos no Campeonato Espanhol, dividindo a liderança com o líder Real Sociedad, que joga ainda joga na rodada. A equipe de Simeone volta aos gramados diante do Valladolid, no próximo sábado, às 14h30, em Madri.

O Atlético de Madrid segue invicto na atual edição da La Liga e atingiu 25 jogos seguidos sem perder no Campeonato Espanhol após a vitória deste sábado. São 301 dias sem saber o que é uma derrota no campeonato nacional.

O JOGO O Atlético de Madrid foi superior durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Domènech, do Valencia. Com pelo menos três defesas difíceis, o goleiro foi responsável por deixar o zero a zero no placar durante a primeira etapa.

Na segunda etapa, a equipe de Simene voltou melhor e, novamente, pressionou o Valencia. Logo aos 5 minutos, Lemar aproveitou o rebota do goleiro, chutou e o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista apareceu para cortar em cima da linha. O Atlético promoveu a entrada de João Félix e Carrasco, a pressão aumentou ainda mais. Deu certo.