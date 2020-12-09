futebol

Atlético de Madrid vence o RB Salzburg e se classifica na Champions

Equipe de Diego Simeone vê adversário criar mais oportunidades, marca uma vez no final de cada etapa e avança para as oitavas de final. Austríacos jogarão a Liga Europa...
Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:22

Crédito: JOE KLAMAR / AFP
O Atlético de Madrid está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o time espanhol foi até a Áustria e visitou o RB Salzburg, que precisava da vitória para avançar. Com gols de Hermoso e Carrasco, porém, os Colchoneros venceram por 2 a 0 e conquistaram a vaga.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesAO ESTILO SIMEONEPrecisando do resultado, o RB Salzburg se lançou ao ataque no primeiro tempo e foi quem mais criou oportunidades de balançar as redes. No entanto, aos 38 minutos da etapa inicial, Carrasco bateu falta na área e o zagueiro Mario Hermoso subiu para desviar a abrir o placar.
AO ESTILO SIMEONE - PARTE 2A segunda etapa seguiu a mesma tônica dos 45 minutos iniciais e teve o time da casa buscando o gol para empatar e tentar sair para a virada. O time de Diego Simeone, entretanto, soube se defender e suportou a pressão. Aos 40 minutos, em contra-ataque, Correa cruzou e Carrasco deu números finais.
SITUAÇÃOO Atlético de Madrid termina a fase de grupos com nove pontos e avança em segundo lugar. O Bayern de Munique, líder da chave, ficou com 16 pontos. O RB Salzburg, que terminou em terceiro lugar, disputará o mata-mata da Liga Europa.

