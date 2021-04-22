Atlético de Madrid vence o Huesca e volta à liderança isolada do Campeonato Espanhol

Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Huesca no Wanda Metropolitano, em Madrid, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Em campo, a equipe da casa venceu por 2 a 0, com gols de Ángel Correa e Yannick Carrasco.
OBLAK ATUANo início da partida, a equipe do Huesca aplicou um momento de susto ao Atlético de Madrid. Apesar de acertar o gol em apenas uma finalização, os visitantes finalizaram e colocaram o goleiro Oblak para salvar na linha, deixando o time da casa no jogo.
ABRIU O PLACARApós o susto e a grande defesa de Oblak no início da partida, o Atlético de Madrid foi ao ataque, e pressionou bastante a equipe do Huesca. Assim, aos 39 minutos de jogo, Marcos Llorente conseguiu uma assistência para Ángel Correa, que marcou o primeiro da partida.
HUESCA PARADurante todo o final da partida, nos 45 minutos finais, o Huesca não conseguiu oferecer perigo ao time do Atlético de Madrid. Com apenas duas finalizações para fora durante toda a parte final, a equipe visitante não conseguiu marcar o seu.
AMPLIOUJá na segunda etapa, o Atlético Madrid, que pressionava constantemente o time do Huesca, buscou mais um gol para não correr o risco de sofrer o empate. Aos 35 minutos, Marcos Llorente deu mais uma assistência, e a bola foi para Yannick Carrasco, que marcou. Após revisão do VAR, o gol foi concedido.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta, às 16h (de Brasília) deste domingo, o Athletic Bilbao. O Huesca, por sua vez, enfrenta o Getafe às 9h (de Brasília) deste domingo.